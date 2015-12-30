«ابوبکر البغدادی » شش ماه در پاکستان اقامت داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روزنامه پاکستان»، «رحمن ملک» رهبر «حزب مردم» و وزیر ایالتی سابق پاکستان بیان داشت: پاکستان در حال تهدید از سوی داعش است و زمانی که از راز برگزاری جلسات داعش در مسجد «گواجر نواله» پاکستان پرده برداشته شد، بدون دلیل بر من نقدهایی صورت گرفت اما این در حالی است که شواهد حضور و اقامت شش ماهه «ابوبکر بغدادی» سرکرده گروه داعش در پاکستان موجود است.

وی ضمن سخنرانی در پارلمان بیان کرد: داعش اگر به سمت مناطق مرزی پاکستان رو کند متوقف کردن آن بسیار دشوار خواهد شد.

وی افزود: «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان باید به سرعت تمام احزاب و گروه های سیاسی را فراخوانده و تدبیری عملی و کاربردی برای مهار داعش و حل این مشکل بزرگ اتخاذ کند.

وی همچنین در مورد اختلافات بین دولت ایالت «سند» و ارتش پاکستان در جهت اجرای عملیات مبارزه با تروریسم موسوم به «ضرب عضب» بیان داشت: این اختلافات به زودی رفع خواهد شد و ما خواهان اجرای این عملیات در «کراچی» هستیم و یگان ویژه و ارتش پاکستان هر اقدامی در راستای مبارزه با تروریسم انجام دهد ما از آن حمایت خواهیم کرد.