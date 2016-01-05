  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۵ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۰۶

تقدیر از قلعه‌نویی انتقاد از مظلومی؛

خروج پورحیدری و تنهایی مظلومی/ برخورد دوگانه با سرمربیان استقلال

خروج پورحیدری و تنهایی مظلومی/ برخورد دوگانه با سرمربیان استقلال

هیات مدیره استقلال نسبت به عملکرد پرویز مظلومی در مقایسه با رفتاری که با امیر‌قلعه‌نویی داشت حمایت خوبی نداشته است. این درحالی است که استقلال صدرنشین لیگ و فینالیست جام حذفی است.

به گزارش خبرنگار مهر، در استقلال سال گذشته و در پایان هفته ششم هیات مدیره این باشگاه، امیر قلعه‌نویی را به جلسه دعوت کرد و به او تقدیرنامه داد و البته این تقدیر را رسانه‌ای هم کرد. امروز اما با وجود عملکرد خوب پرویز مظلومی در جوان‌گرایی و بالای جدول بودن و تنها یک شکست در کارنامه داشتن، نه تنها از وی تقدیر نمی شود بلکه گاه و بی گاه علیه او توسط همان اعضای هیات مدیره انتقاد هم می‌شود.

آرشیو رسانه‌ها را که تورق کنید متوجه می‌شوید که دو هفته قبل یکی از مسئولان این تیم خیلی واضح اعلام کرد توقع دارند که استقلال بهتراز این بازی کند که این نوع برخورد با مظلومی نسبت به نوع برخورد با امیر قلعه‌نویی منصفانه به نظر نمی‌رسد.

این البته تنها مصاحبه علیه مظلومی نبوده‌ است و به جز معینی که خودش فنی است، دیگران به هنگام تساوی‌های استقلال خودشان را وارد گود می‌کنند و نه تنها از مظلومی حمایت نمی کنند بلکه موضع منفی هم در قبال او می‌گیرند.

این مصاحبه‌ها «که البته زیاد نبوده‌اند اما در مقایسه با رفتار همین هیات‌مدیره در قبال سرمربی پیشین زیاد به نظر می‌رسند» وقتی بیشتر به چشم می‌آیند که مصاحبه‌های مدیر و هیات مدیره استقلال را به هنگام شکست‌های سال قبل و رسیدن استقلال به پله‌های پایین‌تر در جدول به یاد بیاوریم که همه از امیر قلعه نویی حمایت می‌کردند و تنها پورحیدری و معینی بودند که معایب بدنسازی استقلال را بر زبان می‌آوردند.

پرویز مظلومی اگرچه در این رابطه حرفی نمی‌زند و اعتراضی نمی‌کند اما این به آن معنی نیست که متوجه نمی‌شود. در واقع مظلومی بهتر از هر کسی می‌داند که تنها منصور پورحیدری در آن جمع محکم پشت او ایستاده بود و حالا که وی هم بیمار شده و در استقلال نیست باید تاکید کرد که مظلومی امروز تنها همدمش صدر جدول است و بس.

سرمربی استقلال همین امروز می‌تواند در رسانه‌ها حمایت شدید هیات مدیره پرسپولیس را از برانکو که با پرسپولیس در رده پنجم جدول است و البته که خوب هم کار کرده، با این تیتر ببیند: «بهتر از برانکو وجود ندارد و برای سال بعد هم با او قرارداد می‌بندیم.»

این رفتار انفعالی هیات مدیره استقلال اما در قبال او کمی مشکوک است و عجیب. پرویز مظلومی با هزینه‌های بسیار کمتری نسبت به امیر قلعه نویی که بیش از پنج ملی پوش در تیمش داشت، استقلال را بسته و از جوان‌ها به خوبی استفاده می‌کند اما دیده نمی‌شود یا لااقل اینکه آنطور که بایسته و شایسته است در مورد او در باشگاه استقلال شرایط رسانه‌ای نمی‌شود.

خروج منصور پورحیدری از استقلال فعلی شاید بدترین اتفاق برای پرویز مظلومی بود، او حتما در لیگ روزهای سخت‌تر و حریفان قدرتری هم خواهد داشت، آن روزها بهتر می‌تواند جایگاه خود را در استقلال شناسایی کند.

کد مطلب 3012836

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها