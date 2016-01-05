خروج پورحیدری و تنهایی مظلومی/ برخورد دوگانه با سرمربیان استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، در استقلال سال گذشته و در پایان هفته ششم هیات مدیره این باشگاه، امیر قلعهنویی را به جلسه دعوت کرد و به او تقدیرنامه داد و البته این تقدیر را رسانهای هم کرد. امروز اما با وجود عملکرد خوب پرویز مظلومی در جوانگرایی و بالای جدول بودن و تنها یک شکست در کارنامه داشتن، نه تنها از وی تقدیر نمی شود بلکه گاه و بی گاه علیه او توسط همان اعضای هیات مدیره انتقاد هم میشود.
آرشیو رسانهها را که تورق کنید متوجه میشوید که دو هفته قبل یکی از مسئولان این تیم خیلی واضح اعلام کرد توقع دارند که استقلال بهتراز این بازی کند که این نوع برخورد با مظلومی نسبت به نوع برخورد با امیر قلعهنویی منصفانه به نظر نمیرسد.
این البته تنها مصاحبه علیه مظلومی نبوده است و به جز معینی که خودش فنی است، دیگران به هنگام تساویهای استقلال خودشان را وارد گود میکنند و نه تنها از مظلومی حمایت نمی کنند بلکه موضع منفی هم در قبال او میگیرند.
این مصاحبهها «که البته زیاد نبودهاند اما در مقایسه با رفتار همین هیاتمدیره در قبال سرمربی پیشین زیاد به نظر میرسند» وقتی بیشتر به چشم میآیند که مصاحبههای مدیر و هیات مدیره استقلال را به هنگام شکستهای سال قبل و رسیدن استقلال به پلههای پایینتر در جدول به یاد بیاوریم که همه از امیر قلعه نویی حمایت میکردند و تنها پورحیدری و معینی بودند که معایب بدنسازی استقلال را بر زبان میآوردند.
پرویز مظلومی اگرچه در این رابطه حرفی نمیزند و اعتراضی نمیکند اما این به آن معنی نیست که متوجه نمیشود. در واقع مظلومی بهتر از هر کسی میداند که تنها منصور پورحیدری در آن جمع محکم پشت او ایستاده بود و حالا که وی هم بیمار شده و در استقلال نیست باید تاکید کرد که مظلومی امروز تنها همدمش صدر جدول است و بس.
سرمربی استقلال همین امروز میتواند در رسانهها حمایت شدید هیات مدیره پرسپولیس را از برانکو که با پرسپولیس در رده پنجم جدول است و البته که خوب هم کار کرده، با این تیتر ببیند: «بهتر از برانکو وجود ندارد و برای سال بعد هم با او قرارداد میبندیم.»
این رفتار انفعالی هیات مدیره استقلال اما در قبال او کمی مشکوک است و عجیب. پرویز مظلومی با هزینههای بسیار کمتری نسبت به امیر قلعه نویی که بیش از پنج ملی پوش در تیمش داشت، استقلال را بسته و از جوانها به خوبی استفاده میکند اما دیده نمیشود یا لااقل اینکه آنطور که بایسته و شایسته است در مورد او در باشگاه استقلال شرایط رسانهای نمیشود.
خروج منصور پورحیدری از استقلال فعلی شاید بدترین اتفاق برای پرویز مظلومی بود، او حتما در لیگ روزهای سختتر و حریفان قدرتری هم خواهد داشت، آن روزها بهتر میتواند جایگاه خود را در استقلال شناسایی کند.
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