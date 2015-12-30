۹ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۲۱

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان زنجان:

مصرف بنزین در زنجان افزایش ۲ برابری داشته است

زنجان-مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان زنجان از افزایش ۲ درصدی مصرف بنزین از آغاز سالجاری تا کنون در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر عباسی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از آغاز سالجاری تاکنون ۲۳۴ میلیون و ۸۳۷ هزار لیتر بنزین در استان زنجان مصرف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ درصد افزایش داشته است. 

وی اظهار کرد: در همین بازه زمانی مصرف گازوئیل چهار درصد و گاز CNGدر استان سه درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است. 

 مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی استان زنجان گفت: میزان مصرف مجموع فرآورده های مایع در ۹ ماه امسال ۵۹۱ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر بوده است.

عباسی تاکید کرد: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان دارای ۵۲ باب جایگاه عرضه فرآورده مایع و ۳۹ باب جایگاه CNG است. 

وی به توزیع نفت سفید در روستاها اشاره کرد و گفت: روستاهایی که هنوز گازرسانی نشده از دریافت نفت سفید غافل نشوند و حتما کالابرگ نفت سفید دریافت کنند.

وی تصریح کرد: در استان زنجان ۵۶ هزار خانوار روستایی وجود دارد که از این تعداد بیش از ۱۶ هزار نفر از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند و بقیه روستاها از نفت سفید استفاده می‌کنند.

مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی استان زنجان گفت: شرکت نفت در راستای ارائه خدمات بهینه و تامین آرامش مردم در روستاها به بحث توزیع نفت سفید در روستا و مدارس تاکید جدی دارد و تا کنون هم مشکل خاصی در مورد توزیع نفت سفید در روستاها پیش نیامده است.

عباسی افزود: بیش از ۶۰۰ روستای استان زنجان از نفت سفید برای حرارت استفاده می کنند.

