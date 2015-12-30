صادقیان در لیست فروش نفت/ اختلاف علنی منصوریان و مدیرعامل باشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه نفت، پس از بررسی‌هایی که کمیته نقل و انتقالات باشگاه نفت تهران انجام داد، به این جمع بندی رسید که پیام صادقیان، هافبک این تیم را در لیست فروش قرار دهد. بر این اساس باشگاه‌هایی که خواهان جذب پیام صادقیان هستند می‌توانند پیشنهادات و درخواست‌ رسمی خود را در این خصوص به باشگاه نفت تهران ارائه دهند.

سایت باشگاه نفت در حالی این خبر را اعلام کرده است که علیرضا منصوریان سرمربی تیم نفت در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود صادقیان قطعا از نفت جدا نخواهد شد. به نظر می‌رسد اختلافات منصوریان با مدیرعامل باشگاه هر روز رنگ و بوی جدیدی به خودش می‌گیرد و اینبار این اختلاف بر سر فروش پیام صادقیان اوج گرفته است.