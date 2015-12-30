قول مساعد رئیس مجلس برای بررسی فوری لایحه هوای پاک

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار با بیان اینکه از اقدامات مهم دولت یازدهم در زمینه مقابله با آلودگی هوا، تصویب قوانین و بازنگری قانون و مقرراتی بوده که نیازمند اصلاح بوده اند، اظهار داشت: یکی ازدلایل افزایش آلودگی هوا، بالا بودن سن معاینه فنی خودروها پس از تولید است.

وی با انتقاد از اینکه خودروی نو تا ۵ سال براساس قانون موجود که مصوب مجلس در سال های قبل است، نیازمند معاینه فنی نیست و در واقع برگه مربوطه آن معتبر است، گفت: مدت ۵ سال بسیار طولانی است و در دنیا هم این رویه معمول نیست.

ابتکار با تاکید بر اینکه این موضوع می تواند یکی از دلایل تشدید آلودگی توسط خودروها باشد، افزود: در همین راستا، دولت یازدهم از ابتدای کار، پیشنهاد اصلاح قانون معاینه فنی از پنج سال به دوسال را ارایه داد که متاسفانه حدود دو سال است در مجلس معطل مانده است.

معاون رئیس جمهوری ادامه داد: در دولت یازدهم همچنین برای بازنگری و روزآمد کردن قانون آلودگی هوا، اقدام شد و سال گذشته لایحه هوای پاک به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که متاسفانه تا کنون در نوبت مانده است.

به گفته ابتکار، دولت تلاش کرد با کمیسیون کشاورزی مجلس در هماهنگی و همکاری کامل برای پیشبرد این امور باشد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست سپس به مذاکره اخیر خود با دکترعلی لاریجانی اشاره کرد و گفت: در این مذاکره از رییس مجلس شورای اسلامی خواستم لایحه هوای پاک و اصلاح قانون معاینه فنی با قید فوریت در دستور کار صحن علنی مجلس برای تصویب نهایی قرار گیرد که رییس قوه مقننه متقابلا برای همکاری و مساعدت در این زمینه اعلام آمادگی کرد.

ابتکار افزود: همچنین در مکاتبه ای با رئیس مجلس، ضمن تشریح اهمیت این دو لایحه، تصریح کردم که تاخیر در تصویب آنها را سبب ایجاد تاخیر و آسیب به پیشرفت برنامه کاهش آلودگی هوا خواهد بود.