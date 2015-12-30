ستاد بحران استان ایلام به حالت آماده باش درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش باران اين رحمت الهی که از ديشب در استان ایلام آغاز شده و هم اکنون نيز ادامه دارد باعث خوشحالی مردم و کشاورزان منطقه شده است.

هواشناسی استان ايلام با اشاره ورود اين سامانه به استان، درباره آبگرفتگی معابر، لغزندگی جاده ها کاهش محسوس دما و وزش باد شديد هشدار داده اند.

یوسف شیخ الملوکی مديرکل هواشناسی استان ايلام در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بيان اينکه بارش ها تا اواخر امشب ادامه دارد، گفت: در ارتفاعات و گردنه ها اين سامانه با بارش برف همراه است.

در همين حال احمد کرمی مدير کل مديريت بحران استان ايلام در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تمام دستگاه ها برای مقابله با پيامدهای اين سامانه بارشی در حال آماده باش هستند.

سرهنگ محسن ناصری فرمانده پليس راه استان ایلام نيز به رانندگانی که قصد تردد از گردنه ها و جاده های مواصلاتی استان را دارند توصيه کرده حتما زنجير چرخ و لوازم مورد نياز همراه داشته باشند.

بارش باران که از بامداد امروز آغاز شده باعث افزايش آب ذخيره پشت سد ايلام نيز شده است.

بارش شدید برف و باران که از صبح امروز در تمامی نقط استان ایلام آغاز شده باعث لغو پروازهای فرودگاه این شهر نیز شد.