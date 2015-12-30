۴۰ هکتار گلخانه در قم وجود دارد

رضا وکیل در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فعالیت گلخانهها در قم اظهار داشت: سهم گلخانهها در این استان ۴۰ هکتار را شامل میشود که این میزان پنج دهم درصد از سهم گلخانهها در کشور را به خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه گلخانه محلی برای کشت گیاهان است، که به وسیله پوششهای شفاف پوشیده شده است، گفت: پوشش گلخانه باعث ایجاد اثر گلخانهای و محبوس شدن انرژی خورشیدی درون گلخانه میشود، همچنین گلخانهها که از نظر اندازه متغیرند گیاهان را از سرمای بیش از حد زمستان یا گرمای بیش از حد تابستان حفظ میکنند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قم در خصوص سهم کشت زعفران در قم، افزود: میزان کشت زعفران در این استان طی سال جاری چهار و ۲ دهم هکتار بوده است.
وی همچنین در رابطه با احداث باغات جدید، افزود: در سال ۹۳ حدود ۷۰۰ هکتار باغ جدید در قم احداث شده است که عملیات بستر سازی کاملا به صورت مکانیزه صورت گرفته است.
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