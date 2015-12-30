حماسه ۹ دی تجدید بیعت ملت با نظام و رهبری بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد شاهرخی ظهر چهارشنبه در مراسمی که به منظور بزرگداشت حماسه ۹ دی با حضور ائمه جمعه و جماعات، طلاب، اساتید و مدیران مدارس علمیه در مسجد شیخ الاسلام برگزار شد اظهار کرد: حماسه شکوهمند یوم الله ۹ دی مظهر نفوذ ناپذیری ملت ایران در برابر استکبار جهانی و روز بصیرت و میثاق ملت ایران با ولایت است.

وی تصریح کرد: حماسه ملت ایران در ۹ دی این پیام را برای همه دشمنان و ایادی استکبار جهانی داشت که ملت ایران راه خود را شناخته و هر گونه نفوذ و توطئه علیه ملت ایران و آرمانهای والای نظام مقدس جمهوری اسلامی و شهدا را تا پای جان حفظ کرده و همیشه پشتیبان ولایت بوده و خواهد بود.

سردار شاهرخی خاطرنشان کرد: ۹ دی مقابله عاشوراییان با عاشورا ستیزان بود و این روز تصویر واقعی اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی وتصویری از سد نفوذ مقابل دشمن بود.

فرمانده سپاه استان عنوان کرد: حضور میلیونی آحاد مردم در این حماسه بزرگ، بساط فتنه گران و آشوب طلبان و دشمنان را در هم پیچید و عظمت و اقتدار ملی مردم و نظام را به منصه ظهور رساند.

وی به توطئه های دشمنان علیه این انقلاب بر امده از خون شهدا اشاره کرد و گفت: ملت همیشه بصیر و ولایت مدار ایران اسلامی از فتنه پیچیده و خطرناک ۱۳۸۸ سربلند خارج شدند اما باید هوشیار بود که فتنه و توطئه در مسیر انقلاب تمامی نداشته و تا وقتی که سایه ولایت فقیه و دین مبین اسلامی جلو می رود دشمن برای آن توطئه می کند.

سردار شاهرخی تصریح کرد: امروز دشمن با شیوه های مختلف علیه موازین و آرمانهای این انقلاب در حال توطئه چینی بوده که اصل دشمن شناسی در این برهه بسیار ضروری و مهم است.

حجت الاسلام علی عباسی مدیر حوزه علمیه قزوین نیز در ادامه ضمن تبریک هفته وحدت وگرامی داشت این روز بزرگ وماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی ایران گفت: ۹ دی روز بزرگ وفراموش نشدنی برای ملت ایران وروز نقش بر آب شدن توطئه های دشمنان و فتنه گران بود.

وی اظهار کرد: ۹ دی روزی بود که دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایادی سران فتنه در تلاش بودند که اصل ولایت که رکن اصلی این ملت همیشه بصیر است را زیر سوال برده و به آن خدشه وارد کنند.

مدیر حوزه علمیه قزوین خاطرنشان کرد: این ها با اسلام مخالف بودند وحتی بی شرمی خود را تا آنجا نشان دادند که خیمه های عزای سالار شهیدان را مورد هجمه قرار داده و به عکس بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی اهانت کردند و در راهپیمایی های روز قدس و روز ۱۶ آذر شعارهایی را بر علیه موازین نظام مقدس جمهوری اسلامی سر دادند.

وی تصریح کرد: در میان فتنه گران سران فتنه نیز بودند که به جای آرامش آب به آسیاب دشمن ریخته و دشمنان و استکبار جهانی نیز با سران فتنه و فتنه گران همسو شده و از آنها حمایت می کردند.

حجت الاسلام عباسی حمایت از ولایت را امری ضروری دانست و گفت: خوشبختانه ملت همیشه بصیر ایران اسلامی گوش به منویات رهبری معظم انقلاب اسلامی خواهد بود.