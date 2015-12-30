مجمع ناشران انقلاب اسلامی به باشگاه کارگزاران کتابشهر ایران پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازنقل از روابط عمومی موسسه کتابشهر ایران، این شعبه مشهد نخستین شعبه این موسسه است که مدیریت آن به مجمع ناشران انقلاب اسلامی واگذار شده است و با این بازگشایی، مجمع رسما به باشگاه کارگزاران کتابشهر ایران پیوست.

به گفته حامد شفیق، مدیرعامل موسسه کتابشهر ایران، شعبه کتابشهر مشهد در راستای استانداردسازی و سیاست واگذاری شعبات مختلف کتابشهر به بخش خصوصی، با همکاری مجمع ناشران انقلاب اسلامی راه اندازی شده است.

این شعبه که یکی از بزرگترین فروشگاه­های کتابشهر است، پس از یک دوره تعطیلی و رکود، با همکاری و مدیریت مشترک موسسه کتابشهر ایران و مرکز ترنج (بخش توزیع مجمع ناشران انقلاب اسلامی) فعالیت خود را از سر گرفت.

مراسم بازگشایی کتابشهر مشهد دیروز سه شنبه برگزار شد.

موسسه کتابشهر ایران به عنوان بزرگترین فروشگاه زنجیره ای کتاب و محصولات فرهنگی در ایران، از سال ۸۳ تاکنون ۴۲ فروشگاه کتاب و محصولات فرهنگی در ۲۱ استان کشور راه اندازی کرده است.