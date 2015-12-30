محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امروز هوای قم ابری در بعد از ظهر همراه با بارش باران و در ارتفاعات همراه با بارش برف و وزش باد متوسط است.

وی گفت: در پنجشنبه هوای استان قم کمی ابری در اواخر وقت همراه با افزایش ابر و وزش باد ملایم خواهد بود.

کار‌شناس هوا‌شناسی استان قم افزود: در روز جمعه نیز هوای استان قم نیمه ابری در اواخر وقت همراه با بارش پراکنده باران و وزش باد متوسط پیش‌بینی می‌شود.

ترابیان گفت: در روز شنبه شدت وزش باد افزایش یافته و در برخی مناطق استان قم به ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت نیز خواهد رسید.

وی گفت: سرعت وزش باد امروز ۲۵ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت با جهت شرقی، فردا پنجشنبه ۱۵ تا ۲۵ کیلومتر بر ساعت با جهت غربی و سرعت وزش باد در روز جمعه بین ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت با جهت غربی پیش‌بینی می‌شود.

کار‌شناس هوا‌شناسی استان قم عنوان کرد: حداقل دمای هوای امروز منهای ۲ و حداکثر هفت درجه، حداقل دمای هوای قم در روز پنج‌شنبه منهای یک و حداکثر ۱۰ درجه و حداقل دمای هوای جمعه صفر درجه و حداکثر ۱۰ درجه خواهد بود.