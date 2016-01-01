چهارتیم برای شرکت در جام جهانی شمشیربازی تهران اعلام آمادگی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون شمشیربازی ۱۹ دی ماه میزبان مسابقات جام جهانی جوانان است که تنها در بخش انفرادی اسلحه سابر پسران برگزار می شود. برای شرکت در این رقابتها و از طریق سایت فدراسیون بین المللی شمشیربازی، از تمام کشورها دعوت شده تا آمادگی خود را به صورت رسمی اعلام کنند.

در همین راستا و در فاصله یک هفته مانده به آغاز مسابقات شمشیربازی جام جهانی جوانان در تهران، حضور نمایندگانی از کشورهای آرژانتین، آذربایجان، تونس و کویت قطعی شده است. طبق اعلام آمادگی انجام شده کشورهای آذربایجان و کویت به ترتیب ۴ و ۳ نماینده در مسابقات تهران خواهند داشت و هر یک از کشورهای تونس و آرژانتین نیز با یک نماینده در این رقابتها شرکت می کنند.

ایران به عنوان میزبان نیز ۲۱ شمشیرباز برای شرکت در جام جهانی اسلحه سابر جوانان معرفی کرده است.