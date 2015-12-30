مواضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به فتنه گران مشخص است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی ابوحمزه ظهر چهارشنبه در مراسم یادواره ۸۵۰ شهید شهرستان نهاوند و مراسم بزرگداشت سالروز حماسه ۹ دی در مصلا نماز جمعه نهاوند، گفت: مقام معظم رهبری از مردادماه سال جاری تاکنون بیش از ۷۰ مرتبه کلمه نفوذ را مطرح کرده است.
وی با بیان اینکه اهمیت این کلمه ازآنجاست که ابتدا با مسائل برجام و پسابرجام همراه شد و امروز با انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، گفت: باید روشنفکران جامعه و تحلیل گران سیاسی در این خصوص برای مردم روشنگری کنند.
ابوحمزه عنوان کرد: نفوذ از همان اوایل انقلاب در دستور کار استکبار و تفالههای داخلی آنها قرارگرفته ولی این مهم امروز بهعنوان اولویت اصلی دشمنان اسلام و مسلمین است.
وی عنوان کرد: نفوذ کلمهای نظامی است. در دوران جنگ تحمیلی برای قالب شدن بر دشمن عدهای برای جمعآوری اطلاعات به میان مردم نفوذ میکردند.
فرمانده سپاه انصارالحسین استان همدان گفت: متاسفانه افرادی که داعیه انقلابی بودن و مسئول بودن در انقلاب را برای خود دارند وسیله نفوذ دشمن در جامعه شدهاند.
وی بابیان اینکه نفوذ در تمامی زمینههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و سیاسی وجود دارد، گفت: آنچه امروز مدنظر استکبار و عوامل خائن داخلی آنها است نفوذ سیاسی در ارکان تصمیمساز و تصمیم گیر کشور است.
مسئله نفوذ در تمامی ابعاد آن برای مردم کالبدشکافی و واکاوی شود
وی عنوان کرد: این مسئله نفوذ تا زمانی که تمامی ابعاد آن برای مردم کالبدشکافی و واکاوی نشود چه بخواهیم و چه نخواهیم، تأثیرگذار است.
سردار غلامعلی ابوحمزه بابیان اینکه دشمن درصدد از بین بردن اصول، ارزشها و اعتقادات در کشور است، اظهار داشت: دشمن از دو طریق فساد در افکار و اخلاق بهپیش میرود و این دو مکمل یکدیگرند زیرا فساد در اخلاق موجب فساد در فکر نیز میشود.
وی گفت: ۱۶ آذر که نماد استکبارستیزی دانشجویان مؤمن و انقلابی کشور است به دلیل بیکفایتی برخی مسئولان، میز خطابه فتنه و وابستگان به فتنه شده است.
وی افزود: دانشگاههایی که باید مدافع ارزشهای انقلاب باشند امروز به توهین به انقلاب و ارکان نظام میپردازند که این مصداق نفوذ در افراد تصمیمساز جامعه است.
وی در ادامه بابیان اینکه رهبر معظم انقلاب به بحث جلوگیری از کارهای ضد فرهنگی همچون اردوهای مختلط بارها اشاره کرده است، گفت: نفوذ در افکار و رفتار نیز موجب فساد در جامعه خواهد شد و این نهتنها فرهنگی اسلامی را تحتالشعاع قرار میدهد بلکه دانشجو را از مسیر تحصیل خود که وظیفه متعالی نمودن سطح سواد کشور را دارد منحرف و به عقب بازمیگرداند.
فرمانده سپاه انصار الحسین افزود: کسانی که امروز به انزوا افتادهاند و هیچ جایگاهی در نظام ندارند و نخواهند داشت روزی به دام نفوذ استکبار افتادند.
وی عنوان کرد: عوامل فتنه برای به دست آوردن آنچه مدنظرشان بود کمر به نابودی انقلاب و ارزشها بسته بودند.
ابوحمزه بابیان اینکه انتخابات هدف اصلی دشمنان نظام است و احتمال فتنه چهارم پیش بینی شده است، گفت: آقایانی که برای انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی کاندیدا شدهاند باید مواضعی همچون موضوع امام خامنهای داشته باشند.
وی افزود: موضع ما دور بودن و دشمنی با دشمنان اسلام و ارزشهای انقلاب اسلامی است و خطوط قرمز کاندیداها فتنههای ۷۸ و ۸۸ است.
وی عنوان کرد: کاندیداها باید مواضع خود را درملأعام مطرح کنند نه در پستوها و این ترس از بیان مواضع خود چه معنا و مفهومی برای کسی که میخواهد خدمت کند، دارد.
وی اظهار داشت: هر کس از این دو امتحان سربلند خارجشده باشد امروز صالح است و مردم با موشکافی باید اصلح را انتخاب کنند.
ابوحمزه بابیان اینکه سپاه تمام فعالیتهای کاندیداها را رصد میکند، گفت: آقایانی که با خرج و مخارج آنچنانی وارد صحنه رقابت شدهاند بدانند که مورد نفوذ دشمن قرارگرفتهاند.
وی با اشاره به اینکه آرائی که با پول خریداری شود مطمئناً برای آن شخص به صندوق ریخته نخواهد شد، عنوان کرد: آشوبها و قائلههای فتنه ۸۸ از همینها شروع شد.
وی افزود: فتنه گران تا آنجا پیش رفتند که هنوز نتیجه نهایی مشخص نشده، خود را برنده نهایی اعلام کردند و این جز با رأی پولی قابل پیشبینی نبود.
سردار غلامعلی ابوحمزه گفت: آنهایی که در برابر آمریکا منفعل هستند و فکر میکنند آمریکا حلال مشکلات است سخت در اشتباهند زیرا در این ۳۷ سال انقلاب، چهره شیطانی این دولت خبیث برای جهانیان نمایان شده و هرگاه که یک مسئله را تمام میکنند مسئله تازهای را پیش میکشند.
وی اظهار داشت: در انتخابات پیش رو که دشمنان نظام به آن چشم امید دوختهاند اگر بخواهیم موفق و پیروز باشیم و به اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران منجر شویم باید مسائلی چون انتخاب اصلح و حضور حداکثری را موردتوجه ویژه قرار دهیم.
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