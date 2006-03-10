پذيرش 147 دانشجو در رشته هاي دستياري دندانپزشكي / 21 اسفند ماه آخرين فرصت اعتراض داوطلبان آزمون دستياري دندانپزشكي

دكتر "اكبر فاضل" در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: اعتراضات داوطلبان از سوي دانشگاه هاي علوم پزشكي برگزار كننده آزمون به دبيرخانه ارسال مي شود و پس از آن توسط روساي هيئت هاي ممتحنه بورد تخصصي بررسي شده و در صورت تأييد در كارنامه داوطلبان لحاظ مي شود.

وي در خصوص زمان اعلام نتايج اين دوره آزمون خاطرنشان كرد: نتايج اوليه به صورت خام اوايل فروردين ماه سال 85 اعلام مي شود و نتايج نهايي به طور تقريبي در اوايل تيرماه سال 85 اعلام خواهد شد.

دبير شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي درباره ظرفيت هاي پذيرش دستياري تخصصي دندانپزشكي به تفكيك رشته هاي مختلف گفت: تعيين ظرفيت ها بر اساس اعلام نياز دانشكده هاي دندانپزشكي كشور و نيازسنجي دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي است و در رشته هاي مختلف به دو صورت سهميه دولتي و آزاد است.

وي ياد آور شد: در رشته جراحي دهان و فك و صورت 12 نفر، در رشته پروتزهاي دنداني 17 نفر، در رشته پاتولوژي فك و دهان 8 نفر، در رشته ارتودانتيكس 20 نفر، در رشته اندودانتيكس 19 نفر، در رشته پريودانتيكس 14 نفر، در رشته دندانپزشكي ترميمي 16 نفر، در رشته بيماري هاي دهان و تشخيص 16 نفر، در رشته راديولوژي دهان و فك و صورت 11 نفر و در رشته دندانپزشكي كودكان 14 نفر پذيرفته مي شوند.

فاضل اظهار داشت: ظرفيت پذيرش دستيار در برخي از رشته ها از تعداد مورد نياز دانشكده هاي دندانپزشكي كه به دبيرخانه اعلام شده است كمتر بوده و در برخي ديگر از رشته ها اضافه بر اعلام نياز است، ممكن است دانشگاهي در حال حاضر اعلام ظرفيت نكرده باشد اما پس از فارغ التحصيلي اين افراد ظرفيت جديد اعلام شود.