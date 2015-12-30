۹ دی مظهر نفوذناپذیری ملت ایران در برابر فتنه آمریکایی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد نائینی در همایش بصیرت ۹ دی که پیش از ظهر چهارشنبه در جمع پرشور مردم گرگان برگزار شد، گفت: جمهوری اسلامی بر پایه دین و با رهبری مرجعیت شیعه از ابتدای انقلاب اسلامی شکل گرفت.

نائینی افزود: از ابتدای انقلاب اسلامی تهاجم همه جانبه ای برای تغییر و دگرگونی انقلاب شکل گرفته است؛ کودتا، تحریک گروه های تروریستی، گروه های تجزیه طلب، اخلال در روابط ایران با سایر کشورها، تلاش برای انزوای ایران، تلاش در جهت براندازی جمهوری اسلامی ایران فهرستی از اقداماتی است که در طول حیات جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است.

وی اظهار کرد: ‌حماسه نهم دی در سال ۸۸ نشان داد هرگاه ملت ایران نسبت به اصل نظام و ارکان آن احساس خطر کند، با همه ظرفیت توطئه دشمن را درهم می شکند و نظام جمهوری اسلامی به لحاظ جایگاه ولایت فقیه و ساختار قدرت نفوذ ناپذیر است.

نائینی با بیان این نکته که انتخابات ۲۲ خرداد سال ۸۸ در اوج ثبات و سیاست برگزار شد، گفت: مشارکت بیش از ۸۵ درصدی در شرایطی رخ داد که هیچ خطری متوجه انقلاب نبود، اما مقدمات این انتخابات و فضای تبلیغات قبل ازآن نشان از یک فتنه بود.

رئیس ستاد مرکزی ۹ دی در ادامه افزود: در این روزدروغ و افترا علیه نظام راه اندازی شد، با کمک از تکنیک های اتاق فکر آمریکایی کارهای تئوریکی که برای براندازی حکومت در کشورهای دیگر تجربه کرده بودند، برای ایران هم پیاده سازی کردند.

علی محمد نائینی خاطر نشان کرد: بخشی از این تکنیک ها مربوط به انقلاب های رنگی در ۲۸ کشور دنیا بود که در ۱۷ کشور برایشان نتیجه بخش بوده است.

وی افزود: بهترین گزینه فروپاشی نظام از درون به واسطه انتخابات با کپی برداری از انقلاب های رنگی است و تمام سفارت‌خانه‌های غربی که در این فتنه حضور داشتند، در بازداشت ها به این امراعتراف کردند.

نائینی در ادامه گفت:‌ پیام شکست فتنه طراحی شده آمریکا در سال ۸۸ این است که در ایران امکان فروپاشی نظام از درون وجود ندارد، ملت ایران نفوذناپذیر است و استراتژی نفوذ بیگانه را در هم خواهد شکست.

رئیس ستاد مرکزی ۹ دی تصریح کرد: با حوادث ۲۲ خرداد ۸۸ امنیت و منافع ملی و ارزش ها به خطر افتاد؛ در کشوری که تا سال ۸۸، ۳۰ انتخابات برگزار شده بود، همه مولفه های یک انتخابات سالم را به چالش کشیدند و همه جا گفتند یا ما پیروزیم یا اگر انتخاب نشدیم تقلب شده است.

نائینی افزود: وجود افراد با سابقه همراه با امام که دارای مسئولیت هایی در نظام بودند، با پرچم دفاع از مکتب امام به جنگ با نظام آمدند.

وی در ادامه اظهار کرد: این افراد از شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه حمایت کردند، شعاری که علیه منافع ملی واصل نظام بود که مورد هدف قرار دادند.

علی محمد نائینی خاطر نشان کرد: قطعا امروز یوم الله و روز شکرگزاری است، همان طور که امام حسین (ع) با ظهر عاشورا دوباره دین جدش را زنده کرد وگرنه از دین هیچ چیزی باقی نمی‌ماند.

رئیس ستاد مرکزی ۹ دی با اشاره به اینکه ۹ دی روز درهم ریختن محاسبات دشمن بود، گفت: ۹ دی ۸۸ یعنی زنده نگه داشتن ۲۲ بهمن ۵۷، حرکت مردم در این روز عظیم نشان داد ملت ایران نفوذ ناپذیر است و جایگاه قدرتمندی در منطقه دارد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: امروز به برکت کمک به مقاومت و به برکت تفکر انقلابی فعال جایگاه ولایت فقیه از یک موقعیت تعیین کننده در سطح کشور برخوردار است، اما تحرکات امسال در روز ۱۶ آذر نشان داد فتنه همچنان زنده است و ما باید هوشیار باشیم.