اكتشاف ۲۷ میلیون تن مواد معدنی از معادن استان زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به
نقل از روابطعمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، ناصر فغفوری گفت: در ۹ ماهه امسال، در استان پنج پروانه اكتشاف صادر شده است.
وی به صدور و تمدید ۳۹ فقره پروانه بهرهبرداری در استان اشاره كرد و یادآور شد: با راهاندازی این معادن زمینه اشتغالزایی ۱۴۶ نفر در معادن استان فراهم شده است.
فغفوری، سرمایهگذاری در معادن استان را بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال دانست و تصریح كرد: میزان استخراج مواد معدنی در ۹ ماهه امسال دو میلیون و ۲۸۰ هزار تن است.
وی با بیان اینكه بالغ بر ۸۵ درصد از تنوع مواد معدنی کشور در استان زنجان وجود داشته كه هماكنون عملیات استخراج بر روی آنها انجام میگیرد، افزود: ۳۵ نوع از مواد معدنی کشور در استان موجود بوده كه بالغ بر ۳۰ نوع ماده معدنی استخراج و روانه بازار مصرف میشود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تصریح كرد: به لحاظ شرایط زمینشناسی، استان زنجان دارای شرایط بسیار مناسبی برای تشکیل کانیهای معدنی است، بهطوری که این استان از نظر وجود ذخایر معدنی دارای پتانسیلهای بسیار غنی بوده و ضمن داشتن رتبه ۱۲ كشوری یکی از قطبهای معدنی کشور علیالخصوص ذخایر سرب و روی با عیار مطلوب به حساب میآید.
فغفوری با اشاره به اینكه کل ذخایر معدنی استان بالغ بر ۵۷۸ میلیون تن است، اظهار کرد: موقعیت مکانی مناسب استان و مجاورت آن با استانهای صنعتی و مصرفکننده مواد معدنی شامل استانهای تهران، آذربایجانشرقی و غربی، قزوین، همدان، گیلان و کردستان باعث استخراج و عرضه مواد معدنی از معادن و حمل آن برای مصرف در سایر استانها میشود.
وی از جمله مواد معدنی منحصر به فرد در استان زنجان را شامل آلونیت (تنها در استانهای قزوین، زنجان و آذربایجانشرقی)، براسیت آنتیموئن، سرب و روی با عیار بالا و سنگهای گرانیتی با رنگ بژ، شکلاتی با نام گرانیت خرمدره و پتاس سنگی و سولفات منیزیم دانست.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان به برگزاری مزایده اول معادن استان در سالجاری اشاره و یادآور شد: در این مزایده ۱۹۷ محدوده اكتشافی، ۵۱ معدن، هشت گواهینامه كشف و چهار معدن متروكه به مزایده گذاشته شد.
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