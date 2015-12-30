به گزارش خبرنگار مهر، یاشار آذرتاش مدیر برگزاری این کنسرت موسیقی در ابتدای این نشست گفت: کنسرت «آیهان» روز جمعه ۱۱ دی‌ماه در چارچوب تور ایران آیهان در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود. در این کنسرت تلاش شده تا با ارائه یک برنامه متفاوت همراه با حرکات فکلور منطقه آذربایجان، کنسرت خوبی را به مخاطب ارائه دهد.

تلاش کرده‌ایم که به بعضی انحصارها در موسیقی آذربایجان پایان دهیم

وی افزود: موسیقی آذربایجان شاخصه‌هایی دارد که می‌تواند در اقصی نقاط کشور به مردم معرفی شود. به همین جهت ما هم به سهم خود در روندی که پیش گرفته ایم، تلاش خود را انجام داده ایم تا به بعضی از انحصارها در این حوزه پایان دهیم و کارهایی را به مخاطب نشان دهیم که نشات گرفته از شاخصه های موسیقی آذربایجان است. این در حالی است که بسیاری از افراد هستند که نمی‌خواهند گروه‌های دیگر در این حوزه فعال باشند اما ما به سهم خود آمده‌ایم تا فضایی را فراهم کنیم که یک گروه هنری مرتبط با موسیقی آذربایجان حرف های جدیدی برای گفتن داشته باشد.

آذرتاش در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: به طور حتم طی ۱۵ سال گذشته، هنرمندان خوبی چون رحیم شهریاری نقش موثری در معرفی موسیقی آذربایجان به مخاطب داشتند و هیچ گاه نمی‌توان جایگاه این عزیزان را نادیده گرفت. من می توانم بگویم که همه ما به نوعی مدیون رحیم شهریاری هستیم اما آنچه که من به عنوان انحصار در موسیقی آذربایجان به آن اشاره کردم، اصلاً مربوط به شخص رحیم شهریاری نمی شود. چرا که جایگاه این هنرمند، جایگاه اعلائی است.

مدیر برگزاری کنسرت «آیهان» با اشاره به برنامه های دیگر این تور موسیقایی در شهرستان ها گفت: بعد از اینکه کنسرت ارومیه و تهران پشت سر گذاشتیم روز ۲۵ دی ماه در سالن نژادفلاح شهر کرج کنسرت خود را برگزار می کنیم. پس از آن در شهرستان ارومیه میزبان مخاطبان موسیقی آذربایجان خواهیم بود. این در حالی است که برنامه ریزی هایی برای برپایی کنسرت های خارج از کشور هم انجام شده که به وقت خود اعلام می شود.

در این کنسرت خیلی سلیقه به خرج دادیم

هاشم اسلامیان هم در این نشست خبری با اشاره به انتشار قریب الوقوع اولین آلبوم موسیقایی‌اش گفت: برای برگزاری این کنسرت خیلی سلیقه به خرج دادیم و امیدواریم با توجه به نوع برنامه هایی که برای این کنسرت در نظر گرفته ایم، بتوانیم برنامه مخاطب پسندی را به مخاطبان نشان دهیم. این در حالی است که ما در این کنسرت، تقریباً نیمی از آلبوم جدید را برای تماشاگران اجرا می کنیم که در همه این قطعه ها تنظیم های جدید با فضایی جدید ارائه شده است.

وی افزود: درست است که کنسرت من در یک فضایی اجرا می شود که موسیقی الکترونیک نیز در آن وجود دارد اما می خواهم در اینجا به این نکته اشاره کنم که من همواره از سازهای سنتی منطقه آذربایجان لذت بردم و تلاش کردم تا همیشه در کنسرت هایم از این سازها به عنوان سازهای اصلی استفاده کنم. اساساً من در موسیقی حضور دارم تا فرهنگ خودم را نگه دارم. به همین جهت در همینجا اعلام می کنم قصد من از بکاربردن موسیقی الکترونیک اصلا به معنای نفی موسیقی سنتی آذربایجان نیست چرا که این سازهای سنتی هیچ گاه از زندگی هنری من جداشدنی نیست.

این خواننده بیان کرد: من می دانم که موسیقی ایران در بحران جدی به سر می برد و لازم است سازهای سنتی این سرزمین بیشتر و بهتر از گذشته استفاده شوند، به همین جهت است که من در کنسرت پیش رو از نقاره، کمانچه، تار و سازهای سنتی موسیقی ایرانی استفاده بسیار زیادی کرده ام حتی در مقاطعی این فضا به وجود آمده که به خاطر همین تعصبی که به ساز سنتی دارم، با افراد مشاجره کرده ام چرا که نمی خواستم یک اثر فاخری که متعلق به موسیقی آذربایجان است خراب شود.