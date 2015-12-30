۱۲۰ هزار میلیارد تومان فرصت سرمایه گذاری در خوزستان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جمال عالمی نیسی پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاحیه جشنواره منطقه ای رویش خلیج فارس در دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار کرد: ساختار اقتصادی دنیا از زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری تشکیل شده و زمانی نه چندان دور افتخارات اقتصادی دنیا به شرکت های بزرگ تعلق داشت و سهم بزرگ ثروت دنیا به شرکت های غول پیکر اختصاص داده شده بود.

وی افزود: امروزه ثروت دنیا به شرکت های غول پیکر تعلق ندارد بلکه شرکت هایی که کارآفرین و خلاق باشند از این ثروت بهره مند می شوند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خوزستان تصریح کد: کشور ما با پنج هزار سال قدمت و تمدن و با داشتن دانشمندانی چون ابوعلی سینا سهم آنچنان خوبی را به خود اختصاص نداده است.

عالمی نیسی بیان کرد: استان خوزستان با داشتن زیرساخت های بسیار عالی جایگاه چندان خوبی در ثروت کشور ندارد. وجود زیرساخت های اقتصادی بسیار بالا می تواند جایگاه بهتر و بالاتری را برای استان رقم بزند.

وی در ارتباط با پتانسیل های مختلف خوزستان بیان کرد: جمعیت استان ۶ درصد جمعیت کشور و سهم خوزستان از تولید ناخالص داخلی ۶/۱۴ درصد است. همچنین خوزستان ۸۰ درصد تولید نفت و ۵۰ درصد تولید پتروشیمی کشور را به خود اختصاص داده و در کشاورزی نیز رتبه اول را دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خوزستان با اشاره به ۴۷ میلیون تن به عنوان ظرفیت بنادر خوزستان گفت: با توجه به وجود زیرساخت های مختلف در خوزستان ۱۲۰ هزار میلیارد تومان فرصت سرمایه گذاری در استان وجود دارد که میدان عملی را برای مبتکران و فناوران باز کرده و می توان با این فرصت جایگاه استان را ارتقا بخشید.

عالمی نیسی تأکید کرد: متأسفانه در بخش دولتی نیز از امکانات استانی بهره ای نبردیم و سیستم بانکی استان به عنوان یک عامل مشوق تاکنون ضعیف عمل کرده و در جذب سرمایه کشور دارای رتبه سوم هستند. با وجود این آماراما در استفاده از سرمایه بانکها رتبه ۳۱ کشور را داریم.

وی یادآور شد: کارآفرینان استان در زمینه دریافت تسهیلات در استان خود مشکل دارند اما در استان های دیگر کشور کارآفرینان مشکلی در این خصوص ندارند و با آنها همکاری لازم انجام می شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خوزستان اضافه کرد: به هرحال با توجه به پتانسیل های موجود و فرصت های سرمایه گذاری استان خوزستان در صنایع، بنادر، مناطق آزاد و مناطق ویژه باید توجه ویژه ای به کار آفرینان شود.

نفت مایه عقب افتادگی در خوزستان بوده است

عالمی نیسی در ارتباط با نفت در خوزستان گفت: در سال های گذشته از ظرفیت ها و پتانسیل های استان استفاده ای نشده و بیشتر به نفت تکیه شده و نفت هیچگاه مایه سرافرازی و پیشرفت استان نبوده و نه تنها سودی برای استان نداشته بلکه مایه عقب ماندگی بوده است. با وجود تکیه به نفت ولی سایر زیر ساخت های استان می تواند زمینه سازی برای تشویق و تبدیل ایده ها به ثروت باشد.

وی اظهار کرد: دانشگاه محل اصلی پژوهش و فناوری است و اگر دانشگاه ورود فعالی به صحنه پژوهش و فناوری داشته باشد آن وقت نهضت ملی مورد نیاز محقق می شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خوزستان بیان کرد: پیشرفت استان در گرو افزایش سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی و ارتباط بین دانشگاه و صنعت و کاربردی کردن ابتکارات و فناوری ها و اختراعات است. همچنین دانشگاه باید در حوزه تجاری سازی ایده ها و ابتکارات حضور فعال داشته باشد.

عالمی نیسی تصریح کرد: تصمیم گیری و تصمیم سازی در کشور نباید بدون تحقیق و پژوهش باشد وگرنه همچنان شاهد از بین رفتن ثروت و سرمایه ملی کشور خواهیم بود.