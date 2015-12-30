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۹ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۳۲

مجلس ختم آیت‌الله شجاعی فردا در مسجد نور برگزار می‌شود

مجلس ختم آیت‌الله شجاعی فردا در مسجد نور برگزار می‌شود

به مناسبت ارتحال ملکوتی استاد جامع اخلاق و عرفان، فقیه و فیلسوف کامل، حضرت آیت الله محمد شجاعی مجلس ختمی فردا دهم دی در مسجد نور واقع در میدان فاطمی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت ارتحال ملکوتی استاد جامع اخلاق و عرفان، فقیه و فیلسوف کامل، آیت الله محمد شجاعی قدس الله سره، فردا پنج شنبه ۱۰ دی  از ساعت ۱۰:۳۰  تا ۱۲ ظهر مجلس ختم در مسجد نور واقع در میدان فاطمی  برگزار خواهد شد.

آیت‌الله محمد شجاعی از اساتید اخلاق ظهر دوشنبه ۷ دی‌ماه در یکی از بیمارستان‌های تهران دار فانی را وداع گفت. وی از نیمه آذر به دلیل تشدید حملات قلبی در بیمارستان بستری بود.

آیت الله محمد شجاعی در شهریور۱۳۲۰ هجری شمسی در یکی از توابع شهر زنجان در خانواده روحانی متولد شدند. پدر ایشان که به حاج شیخ میرزا علی (ره) معروف بود، یکی از روحانیون معتبر و مورد وثوق مردم بودند و در زهد و تقوی و طهارت و سادگی کم نظیر و در حسن خلق و صبوری بی بدیل بود.

کد مطلب 3013118

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