به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره منطقه ای رویش خلیج فارس با هدف شناسایی و توانمند سازی مخترعان با حضور معاون برنامه ریزی و نظارت بیناد نخبگان، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار خوزستان، مدیرعامل شرکت ملی حفاری و جمعی دیگر از مسئولان دانشگاهی استان به مدت دو روز در اهواز فعالیت خود را شروع کرد.

رئیس بنیاد نخبگان خوزستان پیش از ظهر امروز در مراسم آغاز به کار این جشنواره در دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار کرد: هدایت استعدادهای برتر محور فعالیتهای بنیاد نخبگان است.

علیرضا زراسوندی با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره رویش افزو: به منظور برگزاری این جشنواره کمیته اجرایی تشکیل شد و جلسات متعددی با مسئولان استانی و متولیان حوزه پژوهش استان به منظور برگزاری مطلوب جشنواره برگزار شد.

وی تعداد طرح های رسیده به جشنواره را ۱۲۰ طرح اعلام و بیان کرد: از این تعداد ۷۰ طرح وارد مرحله داوری اولیه شدند و در این جشنواره مورد ارزیابی و داوری قرار خواهند گرفت.

رئیس بنیاد نخبگان خوزستان با بیان اینکه هیئت داوران متشکل از داوران استانی و کشوری است، بیان کرد: افرادی که برای داوری انتخاب شده اند خود دارای اختراع بوده و از مخترعان و کارآفرینان برتر کشور هستند.

زراسوندی عنوان کرد: از میان طرح های رسیده بیشترین طرح ها در حوزه کشاورزی بوده و حوزه نفت و گاز و پتروشیمی و تجهیزات پزشکی در رتبه های بعدی بوده و همچنین کمترین طرح های ارسالی مربوط به حوزه صنایع غذایی هستند.

وی تأکید کرد: ایجاد فضای حرکت، نشاط و پویایی به منظور جهت دادن به مخترعان کشور از اهدافی است که این جشنواره دنبال می شود.

رئیس بنیاد نخبگان خوزستان با اشاره به فعالیت بیشتر اداره ثبت مالکیت ها و اختراعات اظهار کرد: پویایی جشنواره باعث پویایی این سیستم شده و تسریع روند ثبت اختراعات را به دنبال داشته است.

رئیس بنیاد نخبگان خوزستان خاطر نشان کرد: توانمند سازی مخترعان و در نهایت هدایت و تجاری سازی اختراعات و همچنین ایجاد بستری مناسب برای اقتصاد دانش بنیاد از دیگر دستاوردهای جشنواره رویش است.