به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام حسین طیبی ‌فر پیش از ظهر چهارشنبه در تجمع بزرگ ۹ دی مردم کرمان، گفت: ۹ دی نماد تجدید میثاق مردم با ولایت فقیه است.

وی ادامه داد: مردم در این روز در رزمایشی عظیم برابر افرادی که به نمایندگی بیگانگان قصد نابودی انقلاب اسلامی را داشتند؛ ایستادگی کردند و دست رد به سینه دشمنان زدند.

فرمانده تیپ امام صادق(ع) سپاه با تاکید بر اینکه ۹ دی باید برای همیشه ماندگار شود، افزود: فتنه گران با هدف پایمال کردن ولایت فقیه و ارزش ها در کشور آشوب ایجاد کردند.

وی با اشاره به اینکه فتنه گران قصد داشتند به انقلاب ضربه بزنند، افزود: ملت غیور ایران اسلامی، حزب الله ایران و هیئت های عزاداری در برابر آنها ایستادگی کردند و همچون طوفانی سهمگین فتنه گران را به گوشه ای افکندند.

حجت الاسلام طیبی فر دلیل تکرار حماسه ۹ دی را جلوگیری از بروز فتنه های بزرگتر دانست و گفت: حماسه آفرینان ۹ دی همواره باید در صحنه حضور داشته باشند چرا که دشمن نیز همواره در صحنه است.

وی فتنه ۸۸ را مانند یک تئاتر دانست و ادامه داد: باید کارگردان و هنرپیشه های فتنه ۸۸ را به عنوان محورهای اصلی این آشوب بشناسیم.

فرمانده تیپ امام صادق(ع) سپاه فتنه را خط قرمز نظام دانست و گفت: در آستانه برگزاری دو انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان باید بسیار هوشیار بود و عوامل فتنه را شناسایی کرد.

وی با تاکید بر اینکه باید در این خصوص از ورود و دخالت افرادی که از خط قرمزها عبور می کنند جلوگیری شود، افزود: باید مراقب باشیم که چه کسانی در فتنه ۸۸ خیانت و چه کسانی در ۹ دی خدمت کردند.

وی با اشاره به اینکه فتنه گران هشت ماه کشور را به آشوب کشیدند، گفت: جای تاسف دارد که در ۱۶ آذرماه جلساتی برگزار می شود که به جای تبیین چهره حقیقی آمریکا به صورت انقلاب سیلی می زند.

فرمانده تیپ امام صادق(ع) سپاه ۹ دی را روز بصیرت عملی ملت ایران در مقابل قتنه گران دانست و اظهار کرد: مردم هیچ گاه اجازه نمی دهند ارزش ها و اصول نظام خدشه دار شود.

وی تشکیل شورای رهبری را جزء قانون اساسی ندانست و تصریح کرد: افرادی که این مساله را مطرح می کنند قصد نابودی نظام را دارند.