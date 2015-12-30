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۹ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۳۱

فرمانده تیپ امام صادق(ع) سپاه:

حماسه آفرینان ۹ دی همواره باید در صحنه حضور داشته باشند

حماسه آفرینان ۹ دی همواره باید در صحنه حضور داشته باشند

کرمان - فرمانده تیپ امام صادق (ع) سپاه گفت: حماسه آفرینان ۹ دی همواره باید در صحنه حضور داشته باشند چرا که دشمن نیز همواره در صحنه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام حسین طیبی ‌فر پیش از ظهر چهارشنبه در تجمع بزرگ ۹ دی مردم کرمان، گفت: ۹ دی نماد تجدید میثاق مردم با ولایت فقیه است.

وی ادامه داد: مردم در این روز در رزمایشی عظیم برابر افرادی که به نمایندگی بیگانگان قصد نابودی انقلاب اسلامی را داشتند؛ ایستادگی کردند و دست رد به سینه دشمنان زدند.

فرمانده تیپ امام صادق(ع) سپاه با تاکید بر اینکه ۹ دی باید برای همیشه ماندگار شود، افزود: فتنه گران با هدف پایمال کردن ولایت فقیه و ارزش ها در کشور آشوب ایجاد کردند.

وی با اشاره به اینکه فتنه گران قصد داشتند به انقلاب ضربه بزنند، افزود: ملت غیور ایران اسلامی، حزب الله ایران و هیئت های عزاداری در برابر آنها ایستادگی کردند و همچون طوفانی سهمگین فتنه گران را به گوشه ای افکندند.

حجت الاسلام طیبی فر دلیل تکرار حماسه ۹ دی را جلوگیری از بروز فتنه های بزرگتر دانست و گفت: حماسه آفرینان ۹ دی همواره باید در صحنه حضور داشته باشند چرا که دشمن نیز همواره در صحنه است.

وی فتنه ۸۸ را مانند یک تئاتر دانست و ادامه داد: باید کارگردان و هنرپیشه های فتنه ۸۸ را به عنوان محورهای اصلی این آشوب بشناسیم.

فرمانده تیپ امام صادق(ع) سپاه فتنه را خط قرمز نظام دانست و گفت: در آستانه برگزاری دو انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان باید بسیار هوشیار بود و عوامل فتنه را شناسایی کرد.

وی با تاکید بر اینکه باید در این خصوص از ورود و دخالت افرادی که از خط قرمزها عبور می کنند جلوگیری شود، افزود: باید مراقب باشیم که چه کسانی در فتنه ۸۸ خیانت و چه کسانی در ۹ دی خدمت کردند.

وی با اشاره به اینکه فتنه گران هشت ماه کشور را به آشوب کشیدند، گفت: جای تاسف دارد که در ۱۶ آذرماه جلساتی برگزار می  شود که به جای تبیین چهره حقیقی آمریکا به صورت انقلاب سیلی می زند.

فرمانده تیپ امام صادق(ع) سپاه ۹ دی را روز بصیرت عملی ملت ایران در مقابل قتنه گران دانست و اظهار کرد: مردم هیچ گاه اجازه نمی دهند ارزش ها و اصول نظام خدشه دار شود.

وی تشکیل شورای رهبری را جزء قانون اساسی ندانست و تصریح کرد: افرادی که این مساله را مطرح می کنند قصد نابودی نظام را دارند.

کد مطلب 3013126

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