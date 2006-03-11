انتخاب به عنوان ورزشكار سال مسووليتم را زيادتر مي كند/ براي رقابت هاي قهرماني استخر كوچك آماده مي شوم

محمد عليرضايي در گفت وگو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: در انتخاب برترين ها ي سال 84 ميزان پيشرفت ورزشكاران در نظر گرفته شده و من از اين بابت از دست اندركاران ورزش كشور تشكر مي كنم. اميدوارم بتوانم در سال آتي نيز به اين عنوان دست پيدا كنم.

قهرمان شناي كشور افزود:در حال حاضر تمرينات خوبي را پشت سر گذاشته ام و فكر مي كنم با ادامه همين روند بتوانم در رقابت هاي ملبورن 2007 به ركورد ورودي المپيك پكن دست پيدا كنم. من و حميدرضا مبرز در حال حاضر به ركورد آتن دست پيدا كرده ايم و به احتمال فراوان مي توانيم ركورد ورودي پكن را نيز كسب كنيم.

وي در ادامه تصريح كرد: حدود چهار هفته ديگر رقابت هاي قهرماني استخركوچك در شانگهاي برگزار خواهد شد و من و مبرز از آنجا كه شناگران سرعتي هستيم به نمايندگي از كشورمان در اين رقابت ها شركت خواهيم كرد. اين مسابقات بيشتر از آن جهت قابل اهميت است كه اكثر شتناگران آسيايي حضور پيدا مي كنند و ما مي توانيم براي رقابت هاي دوحه 2006 به شناخت خوبي از حريفانمان دست پيدا كنيم.

عليرضايي در پايان تصريح كرد: تيم شناي كشورمان براي حضور پرقدرت در بازي هاي آسيايي در سال جديد اردوهايي را برپا خواهد كرد و من مطمئنم شناگران كشورمان در اين رقابت ها عملكرد خوبي خواهند داشت. من قصد دارم در اين بازي ها ركوردهاي خودم را بهبود ببخشم و اميدوارم با مساعدت مسوولان و مربيان كشور ، اين امر محقق شود.