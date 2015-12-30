به گزارش خبرگزاری مهر، نسیم لحیمگر گفت: در حال حاضر دو طرح فعال «تولید داورهای ضد سرطان استراتژیک» و «ایجاد دانش فنی طراحی و تولید مبدل کاتالیست سرامیکی سیستم‌های احتراقی» را در مرحله داوری نهایی داریم که در صورت تصویب مراکز نوآوری مربوط به این دو حوزه تاسیس می‌شود.

وی درباره فعالیت‌های این مرکز اظهار کرد: صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی در راستای تولید علم، فناوری و تجاریسازی و بهره مند شدن مردم از نتایج آنها و راهبردهای تعريف شده در برنامه راهبردی خود با ایجاد مرکز توسعه نوآوری در صندوق ضمن همکاری با سایر دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در قالب سایت و نود نسبت به ایجاد و توسعه مراکز نوآوری اقدام می‌کند.

دبیر مرکز توسعه نوآوری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه نوآوری به عنوان توانایی مدیریت خلاق بر دانش است، افزود: از ابتدای مطالعات و تشکیل مرکز فعالیت‌ها به گونه‌ای بود که هم‌پوشانی و موازی‌کاری با سایر مراکز فعال در حوزه نوآورری نداشته باشیم به نحوی که از طریق رسیدن به محصول، فرآیند یا خدمت جدیدی بتوانیم پاسخگوی تقاضای بازار و سایر نیازهای اجتماعی باشیم.

وی عنوان کرد: مراکز نوآوری نقش مهمی در توسعه دانش بنیادی و در نهایت تبدیل آن به ثروت ایفا می‌کنند. موفقیت مراکز نوآوری مستلزم پژوهش‌های بنیادی و همکاری مراکز دانشگاهی، دولت و صنعت در جهت طراحی محصولات جدیدی است که بر اساس دستاوردهای این تحقیقات می توان آنها را به بازار عرضه کرد.

دبیر مرکز توسعه نوآوری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی گفت: در واقع مركز توسعه نوآوری از طریق سرمایه گذاری بر روی فناوری‌های جدید، حمايت از مراكز نوآوری و حمايت از توسعه نوآوري در کشور، به نيازهاي ملی پاسخ داده و از طريق توسعه علمي به افزايش رقابت‌پذيري اقتصاد ملی كمک می‌كند.

وی با بیان اینکه حمایت‌ها در مرکز به دو طریق انجام می‎شود ادامه داد: حمايت از مراكز نوآوری که بر توسعه فناوری های جديد و پيشرفته متمرکز هستند و حمايت از مراكز نوآوری که بر پاسخ به نيازهای شركت‌های همكار و بنگاه‌هاي اقتصادی توجه دارند.

وی بیان کرد: از ابتدای فعالیت این مراکز یک شرکت همراه با طرح خواهد بود تا در نهایت ایده به مرحله تجاری سازی برسد در مراحل بعد امکان توسعه و افزایش تعداد شرکت‌ها وجود دارد.