۹ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۱۱

معاون توسعه فناوری معاونت علمی؛

روند تشکیل شرکت دانش بنیان توسط دانشمندان غیر مقیم تسهیل شد

معاون توسعه فناوری معاونت علمی از فراهم سازی تمهیدات لازم برای تسریع در روند تشکیل شرکت‌های دانش‌بنیان توسط دانشمندان غیرمقیم خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی وطنی در دیدار با پروفسور الکساندر سیفعلیان، یکی از دانشمندان برجسته حوزه سلول های بنیادی با اشاره آمادگی حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست از دانشمندان غیر و اقدامات ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی، اظهار کرد: همچنین این معاونت آمادگی تشکیل شرکت های دانش بنیان توسط اساتید و محققان برجسته ایرانی مقیم خارج را در کشور دارد و تمهیدات لازم برای تسریع در روند تشکیل شرکت های دانش بنیان را فراهم آورده است.

وی گفت: توسعه همکاری های علمی، بسیار ارزشمند است و باید از دانش و توانمندی های آنها همچنین پروفسور الکساندر سیفعلیان در حوزه علوم سلول های بنیادی بهره مند شویم.

پروفسور سیفعلیان نیز در این دیدار ضمن ابراز خشنودی از ظرفیت ها و دستاوردهای ارزشمند کشور برای همکاری در زمینه های علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی و تربیت دانشجویان در مقطعPhD و پسا دکتری اعلام آمادگی کرد.

در ادامه، امیرعلی حمیدیه دبیر ستاد علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی ضمن تقدیر از حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از فرایند بهره مندی از دانش و توانمندی های دانشمندان ایرانی گزارش جامعی از برقراری ارتباط علمی ستاد سلول های بنیادی با دانشمندان ایرانی مقیم خارج از کشور به ویژه پروفسور الکساندر سیفعلیان ارائه کرد.

در پایان این دیدار نصرت الله ضرغام رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی هم ضمن تقدیر از حضور فعالانه پروفسور سیفعلیان در برنامه های علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی ستاد و تشریح برنامه های حمایتی صندوق از بازگشت دانشمندان ایرانی به کشور، آمادگی خود را برای اختصاص کرسی افتخاری به همراه تامین هزینه های ۲ دانشجوی پسا دکتری در سال اعلام کرد.

