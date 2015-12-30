واکنش ترانه علیدوستی به بحران آب

به گزارش خبرگزاری مهر، ترانه علیدوستی بازیگر سینما درباره بحران کم آبی گفت: پرداختن به موضوع بحران آب از طریق فیلم های کوتاه، بلند و یا مانند جشنواره «گزارش یک نگرانی» که با موبایل ضبط و پخش می شود تاثیرگذار است، البته به این شرط که هر ساله ادامه داشته باشد، درغیراین صورت تاثیرکلانی در پی نخواهد داشت.



بازیگر سریال «شهرزاد» در مورد بیان راهکارهایی برای جلوگیری از بحران آب اظهار کرد: من صاحب نظر نیستم اما باید سیاست گذاری ها و برنامه هایی اتخاذ شود تا مردم در پی آن در تنهایی خود احساس کنند وظایفی در قبال صرفه جویی در مصرف آب دارند.



بازیگر «من ترانه پانزده سال دارم» ضمن توصیه به افرادی که در مصرف آب صرفه جویی نمی کنند، ادامه داد: خود من از وقتی مادر شدم، احساس مسئولیتم نسبت به حفظ منابع آبی و دیگر منابعی که در روند زندگی ما تاثیرات فراوانی دارند بیشتر شد و بیشتر فهمیدم که با پیشروی بحران آب، چیزی برای بچه ها و نوه های خودمان روی زمین نمی گذاریم و باید به آن روز فکر کنیم که خودمان نیستیم اما بچه های ما می خواهند زندگی کنند و منابع کافی در اختیار آنها نیست. امیدوارم دست از خودخواهی برداریم و از منابع حیاتی مانند آب به نحو احسن و صحیح استفاده کنیم.

آخرین مهلت ارسال عکس و فیلم به دبیرخانه جشنواره ۱۵ دی ماه ۱۳۹۴ در نظر گرفته شده و شرکت کنندگان می‌توانند آثار خود را از طریق سایت جشنواره «گزارش یک نگرانی» به نشانی ارسال کنند.