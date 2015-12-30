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۹ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۲۴

مممنون حسین:

پاکستان خواستار افزایش مناسبات تجاری خود با قطر است

پاکستان خواستار افزایش مناسبات تجاری خود با قطر است

«ممنون حسین» رئیس جمهور پاکستان گفت: پاکستان از نظر سرمایه گذاری خارجی در وضعیت مناسبی است و خواهان افزایش روابط تجاری خود با قطر است.

به گزارش خیر گزاری مهر به نقل از «سما نیوز»،  «فلاح بن جاسم بن جبور الثانی» برادر نخست وزیر سابق قطر در کاخ ریاست جمهوری با «ممنون حسین» رئیس جمهور پاکستان در اسلام آباد دیدار و گفتگو کرد.

ممنون حسین گفت: روابط  دوستانه قطر و پاکستان بر پایه اعتماد و منافع مشترک استوار است. برای رویاروی با تمام مسائل اتحاد و یکپارچگی تمام ملل مسلمان ضروریست.  

وی در ادامه افزود: پاکستان شرایط مناسبی برای سرمایه گذاری خارجی دارد. در پاکستان قانون سیاست ارزی آزاد وجود دارد و ممانعتی برای نقل و انتقال ارز وجود ندارد. قطر می تواند در بخشهای انرژی، زیر ساختها و کشاورزی با پاکستان همکاری خوبی  داشته باشد.

وی در ادامه تصریح کرد: قطر توافقنامه تجارت آزاد را هر چه زودتر با پاکستان عملی خواهد کرد و همکاریهای پاکستان با کشورهای حاشیه خلیج فارس افزایش خواهد یافت. جامعه پاکستانیهای مقیم قطر در تقویت روابط دوجانبه نقش مهمی ایفا می کند و با توجه به انجام بازیهای جام جهانی فوتبال در سال ۲۰۲۲ به میزبانی قطر، امید است نیروی کار پاکستان سهم  زیادی در این رویدار جهانی داشته باشد.  

کد مطلب 3013184
علی کاووسی نژاد

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