مشکلی در مورد حمایت های مالی از نخبگان و ایده پردازان نداریم

به گزارش خبرنگار مهر غلامعلی منتظر پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاح جشنواره منطقه ای رویش خلیج فارس در دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار کرد: مرحله ای که بنیاد نخبگان باید به آن ورود کند، تلنگر زدن به عرصه های مورد غفلت واقع شده در کشور است.

وی با بیان اینکه در بنیاد نخبگان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به دنبال انجام کاری هستیم که دستگاه های اجرایی انجام نمی دهند، افزود: برداشتن سنگریزه هایی که بر سر راه توسعه کشور قرار گرفته و کمک به تسهیل این مسیر از مهمترین اهدافی است که بنیاد نخبگان دنبال می کند.

معاون برنامه ریزی و نظارت بنیاد ملی نخبگان با تأکید بر اینکه بنیاد نخبگان همکار و همیار دستگاه های ملی است، ادامه داد: نظام آموزش عمومی کشور مسیر خود را طی می کند اما در مواردی که به دلیل تعدد مسئولیت ها و وظایف نتواند برخی کارها را به صورت جدی انجام دهد، بنیاد نخبگان وارد عمل می شود.

منتظر با بیان اینکه در حوزه علم و فناوری هیچ ادعایی نداریم چون صحنه گسترده ای است و ما بازیگر آن هستیم، ادامه داد: تلاشمان بر این است که گرفتاری ها را رصد کرده و با توجه به اینکه از لحاظ مالی وضعیت بهتری در کشور داریم و همچنین دارای قدرت و مشروعیت هستیم، می توانیم در راستای رفع مشکلات گام برداریم.

وی بیان کرد: ما به هیچ وجه خود را متولی اقتصاد دانش بنیان نمی دانیم، اما می دانیم که این اقتصاد راهی است برای برون رفت کشور از مسائل و مشکلات که باید به آن کمک جدی شود.

معاون برنامه ریزی و نظارت بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اینکه خلاقیت، شاه کلید تحقق اقتصاد دانش بنیان است، تصریح کرد: در دنیای جدید باید به سمتی حرکت کنیم که این عامل به شکل نهادی معنا پیدا کند.

منتظر ادامه داد: برای دستیابی به اقتصاد دانش بنیان، توجه به خلاقیت اشخاص ضروری است و در این راستا باید قدرت خردورزی انسان ها مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه متأسفانه به موضوع خلاقیت در نظام آموزشی، عالی و مهارتی کمتر توجه شده یادآور شد: در این نظام تربیت نیروی انسانی بر اساس ارزش افزوده مغفول مانده در حالی که باید آموزش ها در زمینه ایجاد ارزش افزوده باشد.

معاون برنامه ریزی و نظارت بنیاد ملی نخبگان تأکید کرد: تلاش ما این است که ایده های فردی را به نهادی تبدیل کنیم و ایده های نهادی را نیز ارتقا دهیم.

منتظر تصریح کرد: با توجه به اینکه از میان هر هزار اختراع تنها سه اختراع می توانند به بازار راه یابند، تلاش ما در راستای حمایت از این ایده ها و تجاری سازی آنها است که جشنواره رویش نیز با این هدف در گام اول طرح ریزی شده است.

وی اظهار کرد: جشنواره منطقه ای رویش آخرین گام نیست و ابتدای راهی است که برای نتیجه چندین سال زمان می برد و در طول این مسیر برگزیدگان مورد حمایت قرار می گیرند.

معاون برنامه ریزی و نظارت بنیاد ملی نخبگان تصریح کرد: برگزیدگان این جشنواره تحت حمایت نخبگان قرار می گیرند و در بخش های مختلف از جمله تأسیس شرکت حمایت مالی و معنوی می شوند و بنیاد نخبگان به عنوان اهرمی حامی مبتکران است.

منتظر با تأکید براین موضوع که ایده پردازان و نخبگان نگران مسیر آینده خود نباشند، گفت: مسیر توانمند سازی نخبگان با کمک بنیاد پیش می رود و خلاقیت های فردی آنان به نهادی تبدیل خواهند شد.

وی با بیان اینکه مشکلی در خصوص حمایت های مالی از نخبگان و ایده پردازان نداریم، گفت: شرکت های نوپا را هدایت خواهیم کرد تا بتوانند بازار خود را پیدا کنند.

معاون برنامه ریزی و نظارت بنیاد ملی نخبگان بیان کرد: وضعیت بودجه های ما برای سال آینده خوب خواهد بود بنابراین مشکلی برای حمایت های مالی از نخبگان نداریم.

منتظر ادامه داد: به عنوان یک نهاد فارغ از نهادهای دیگر برای توسعه کشور کمک کرده و نخبگان را که لوکوموتیورانان توسعه کشور هستند حمایت می کنیم و تلاش ما برای گروه برگزیده این جشنواره که قافله سالار پیشرفت ایران اسلامی هستند، به صورت ویژه خواهد بود.

وی یادآور شد: ما خود را موظف می دانیم از کسانی که ایده ای در ذهن داشته اند و توانستند ایده خود را به پدیده تبدیل کنند حمایت کنیم.

معاون برنامه ریزی و نظارت بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اثرات مثبت حمایت های بنیاد نخبگان، تصریح کرد: به عنوان مثال اگر امسال تاکنون یک هزار و ۵۰۰ اختراع بررسی شده باشد پیش بینی می شود ۱۰ تا ۱۵ درصد این اختراعات، برگزیده های کشوری شوند که از این تعداد باید در ۱۰ سال آینده، ۱۰ شرکت ایجاد شود تا برندهای ملی و بین المللی شوند.

منتظر با اشاره به نقش دانشگاه ها در توسعه کشور گفت: متأسفانه زایش فکری در دانشگاه بسیار ضعیف شده در حالی که دانشگاه های معتبر خارجی سالانه چهار تا ۶ هزار شرکت زایشی دارند. همچنین نگاه به دانشگاه عنصری جدا است در حالی که باید دانشگاه ها از عناصر جدی در مبلمان شهری باشند.

وی با تأکید بر ضرورت نزدیکی بیشتر صنعت و دانشگاه بیان کرد: نظام توسعه علم و فناوری و نظام توسعه شهری باید دگرگون شوند تا موفقیت مورد نظر حاصل شود.