قاچاق انسان در مرزهای ارومیه افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی علی‌پور ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به هم مرزی استان و ارومیه با سه کشور خارجی عراق، ترکیه و جمهوری آذربایجان گفت: متاسفانه این ویژگی استان موجب رشد و توجه باندهای قاچاق انسان شده است که باید چاره اندیشی شود.

وی ادامه داد: در این راستا سال گذشته ۵۱۰ در خصوص قاچاق انسان اتباع بیگانه شناسایی و دستگیر شد این در حالی است که از ابتدای سال تاکنون ۹ هزار و ۶۰۰ نفر از اتباع بیگانه توسط مرزبانان این هنگ دستگیر شدند.

سرهنگ علی پور با اشاره به اینکه هم‌ اکنون میزان انسداد مرزی در ارومیه با کشور ترکیه به ۹۵ درصد رسیده است و عبور و مرور مرزی در کنترل مرزبانان قرار دارد عنوان کرد: در سالجاری اولویت کاری هنگ مرزی ارومیه مبارزه با قاچاق به منظور حمایت از رونق اقتصادی بوده است.

فرمانده هنگ مرزی ارومیه با بیان اینکه متاسفانه مسئله قاچاق سالیانه بیش از ۲۵ میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضرر می‌رساند گفت: کنترل نوار مرزی و ورود و خروج، استیفای حقوق، شناسایی خلاء‌های مرزی، آموزش نیروها براساس نیازسنجی و نیز تامین امنیت پیست اسکی خوشاکو از جمله اقدامات این هنگ تاکنون بوده است.

سرهنگ علی‌پور از کاهش قاچاق سوخت در مرزهای ارومیه خبر داد و افزود: سال گذشته ۲۰۰ هزار لیتر و امسال ۱۵۵ هزار لیتر قاچاق سوخت در مرزهای ارومیه انجام شد.

فرمانده هنگ مرزی ارومیه با اشاره به اینکه در سال ۹۳ شاهد دستگیری ۲۱۱ قاچاقچی و امسال شاهد دستگیری ۶۱ قاچاقچی در مرز بوده‌ایم افزود: میزان قاچاق البسه نسبت به سال گذشته ۳۹ درصد کاهش دارد بطوری که سال گذشته ۲۵ هزار و امسال ۱۵ هزار ثوب قاچاق البسه در مرزهای این شهرستان انجام شد.

فرمانده هنگ مرزی ارومیه اظهارداشت: امسال ۲۰۶ نفر عابر غیرمجاز در مرزهای این شهرستان دستگیر شده‌اند در حالی که این تعداد در سال گذشته ۸۸ نفر بود.

فرمانده هنگ مرزی ارومیه با اشاره به اینکه در چند روزه گذشته شش کیلو مورفین توسط مرزبانان کشف شد افزود: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر شد.