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۹ دی ۱۳۹۴، ۲۲:۳۵

هفته هفدهم لالیگا؛

تغیر دوباره در صدر جدول لالیگا/ حالا اتلتیکو مادرید صدرنشین است

تغیر دوباره در صدر جدول لالیگا/ حالا اتلتیکو مادرید صدرنشین است

صدر جدول رده بندی رقابتهای فوتبال دسته اول لالیگا بار دیگر دچار تغییر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صدرنشینی تیم فوتبال رئال مادرید در هفته هفدهم رقابتهای لالیگا دوام زیادی نداشت چرا که اتلتیکو مادرید با پیروزی بر رایو وایه کانو این عنوان را در اختیار گرفت. شاگردان سیمئونه چهارشنبه شب در زمین رایو وایه کانو به برتری ۲ بر صفر دست یافتند و به صدر جدول صعود کردند.

گل های تیم اتلتیکو را در این بازی آنخل کوره‌آ و آنتون گریژمان (۹۰) به ثمر رساندند. شاگردان سیمئونه حالا با ۳۸ امتیاز در صدر جدول هستند و باید منتظر نتیجه بازی بارسلونا با بتیس بمانند.

در بازی دیگر چهارشنبه شب سویا به مصاف اسپانیول رفت و این تیم را با گل های چیرو ایموبیله (۱۷) و اور بانگا (۴۱) با حساب ۲ بر صفر شکست داد.

کد مطلب 3013232

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