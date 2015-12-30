حماسه ۹ دی پایان بخش توطئه براندازی نظام بود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله گنجی ظهر پنجشنبه در مراسم گرامیداشت ۹ دی که با حضور بخشدار، شهردار، اعضاء شورای اسلامی شهر و مردم محمدیه برگزار شد اظهار داشت: ۹ دی پایان دهنده فتنه ۸۸ بود و بساط توطئه ای بزرگ را برچید تا نظام با صلابت به مسیر خود ادامه دهد.

وی افزود: یکی ازاهداف شوم دشمنان انقلاب اسلامی در براندازی نظام اسلامی، ایجاد تقرقه و نفاق بین مسئولان و مردم است که درفتنه ۸۸ چهره پلیدشان بار دیگر نمایان شد.

گنجی تصریح کرد: انتخایات سال ۸۸ بهترین فرصت برای دشمن بود تا با ایجاد تقرقه و دروغ پراکنی به بهانه تقلب به اهداف برنامه ریزی شده استکباری خود که همان براندازی نظام بود برسند اما با رهنمودهای مقام معظم رهبری و بصیرت و آگاهی مردم این توطئه نیز خنثی شد.

مدیر مسئول روزنامه جوان درادامه به حوادث تلخ فتنه ۸۸ اشاره کرد و یادآورشد: دشمن نادان با بی تدبیری و کورکورانه اقدام به اجرای برنامه های خود توسط عوامل داخلی کرد اما نمی دانست درمقابل نظام اسلامی دچار سرگردانی خواهد شد زیرا ادعای آنها جز دروغ و یاوه گویی چیزی نبود و همه می دانستند دشمن دنبال آسیب رساندن به دین و ارکان نظام است.

وی بیان کرد: حمله به دین و مذهب و حوادثی که در روز عاشور رقم زدند و به اصل ولایت و ارکان نظام و ارزشهای اسلامی توهین کردند نشان داد ایادی استکباری با اصل نظام کار دارند و دنبال براندازی بودند اما با معجزه الهی و بصیرت مردم نتوانستند به اهداف پلید خود برسند و این حرکت خنثی شد.

مدیر مسئول روزنامه جوان همچنین به اتنخابات پیش رو اشاره و تصریح کرد: دشمنان هیجگاه دست از شیطنت و توطئه های خود علیه نظام دست برنخواهند داشت و از هر روزنه ای و فرصتی استفاده می کنند تا به اهداف پلید خود برسند.

گنجی اظهارداشت: امروز هم در یک برنامه ریزی مهندسی شده و با هماهنگی عوامل داخلی اقدام به افزایش تعداد ثبت نام کنندگان برای هردو اتخابات آِینده کرده اند که این کار مشکوک است زیرا اکثر ثبت نام کنندگان یا پرونده دارند یا به دلایلی از پیش رد صلاحیت شده اند و آمده اند تا فقط تایید صلاحیت بگیرند و اگر تائید نشدند بگویند درایران حقوق بشر رعایت نمی شود.

وی بیان کرد: دشمنان برنامه دارند تا حتی رد صلاحیت افرادی که اصلا شرایط اولیه را ندارند را برای ما بهانه قراردهند که دمکراسی در ایران نیست و به برجام هم ربط دهند که همه این مسائل بیانگر رفتارهای کینه توزانه دشمن علیه انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

گنجی گفت: همه دنیا می داند که ایران تنها کشور و حکومتی است که از ابتدای انقلال تاکنون همه مشکلات و حوادث و فراز و نشیب های ایجاد شده در مسیر حرکت نظام را به پشتوانه مردم خود حل کرده و مردم سالاری دینی را به معنای واقعی پیاده کرده است و امروز هم با همین پشتوانه جلو می رود.

در ادامه حسین بهزادپور شهردار محمدیه هم با گرامیداشت حماسه ۹ دی اظهارداشت: اراده ملتی بصیر در ۹ دی ماه متجلی شد و مردمی بصیر با حضور گسترده بار دیگر وقتی احساس تکلیف کردند به صحنه آمدند تا از نظام و ولایت دفاع کنند.

وی بیان کرد: در این روز حمایت از شرف، دین، مذهب و ولایت بار دیگر از سوی ملت فریاد زده شد و این حضور حماسی انقلاب را بار دیگر بیمه کرد تا دشمنان حساب کار خود را کرده و مایوس شوند.

شهردار محمدیه تصریح کرد: همه ما مدیون ملت آگاه و بصیر خود هستیم و مسئولان وظیفه دارند به پاس این همه شور و شعور انقلابی و دینی و تعهد مثال زدنی همه توان خود را برای خدمت به این مردم بکار گیرند.