به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن عبدالکریمی، استاد فلسفه ۱۷ آبان ماه ۹۴ در برنامه جیوگی در شبکه دوسیما حضور یافت. فیلم سخنان این استاد فلسفه در بالا قابل دریافت است.

بخشی از سخنان وی به این شرح است:

وقتی ما از بی تفاوتی اجتماعی صحبت می کنیم، این تعبیر ذهن را رهزنی می کند. اکثر کسانی که درباره بی تفاوتی اجتماعی می اندیشند، تصور می کنند که بی تفاوتی یک امر فردی و روانشناختی است. بدین معنی که افراد در شرایط خاصی دچار مشکل بی تفاوتی می شوند و می توان با نسخه هایی این بی تفاوتی را با تغییر شرایط فرد، از بین برد. برخی نیز بی تفاوتی را امری سیاسی می دانند و معتقدند که به دلیل پاره ای دلایل سیاسی، برخی کشورها دچار این پدیده می شوند و یا حداکثر برخی گمان می کنند که بی تفاوتی اجتماعی یک مقوله جامعه شناسانه است و مثلاً در برخی جوامع بی تفاوتی اجتماعی وجود دارد.

اما به اعتقاد من مسئله بسیار عمیق تر از این حرف هاست. بی تفاوتی، یک مسئله تمدنی و متافیزیکی است. بدین معنا که چنین نیست که این پدیده صرفاً در جامعه ما اتفاق بیفتد، این بی تفاوتی را ما در جاهای دیگر دنیا هم می بینیم. این مسئله دلایل متافیزیکی خاصی دارد که به افول تمدن غرب و شکاف تمدنی ما برمی گردد.