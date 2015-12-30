به گزارش خبرگزاری مهر، هابيل درويشي با اشاره به مختصات صنعت مترو به عنوان صنعتي منحصر به فرد و متفاوت از پروژه‌های عمرانی در سيستم هاي حمل و نقل، گفت: امروز توان مهندسي در شركت مترو تهران به خودكفايي رسيده و جوانان اين كشور نه تنها براي توسعه شبكه مترو كلانشهر تهران و ساير كلانشهرها بلكه اين آمادگي را دارند كه براي كشورهاي همجوار نيز مترو بسازند.

وي به صنعت مترو به عنوان صنعتي چندوجهي اشاره كرد و افزود: اگر براي چنين صنعتي، مديريت، دانش و هزينه حاكم نباشد پروژه طبق برنامه زمانبندي به سرانجام نمی‌رسد و اهداف از پيش تعيين شده تحقق نمی‌يابد.

رئيس اتحاديه شركت هاي قطار شهري كشور با اشاره به تنگناهاي مالي و مطالبات انباشته شركت مترو تهران از دولت براي توسعه خطوط ناوگان مترو، اظهار داشت: با فرض اين كه از نظر بودجه تامين بوديم اما باور و اعتقادمان همواره اين بوده كه به اتكاي مديريت جهادي و سياست هاي راهبردي اقتصاد مقاومتي، هزينه ها را بايستي كاهش و پروژه ها را پيش ببريم؛ گواه ما براي اثبات اين مسئله، كاهش تا يك سوم هزينه تمام شده در ساخت هر كيلومتر مترو تهران است كه در سطح دارندگان اين صنعت در دنيا، در رديف اول قرار داريم.

درويشي، "بودجه" را اولین محدودیت بسياري از پروژه‌های كوچك و بزرگ دانست و با طرح اين پرسش كه براستي دليل انجام بموقع پروژه هاي مترو به رغم حجم گسترده فعاليت و جبهه هاي كاري متعدد چيست؟ اظهار داشت: قطعاً رابطه مستقيمي ميان بررسي و پرداخت بموقع صورتحساب پيمانكاران و مشاورين با فعاليت منظم،غيرمنقطع و باانگيزه آنان وجود دارد كه جز از سيستم مديريتي متكي بر انضباط مالي و دانش محور امكان پذير نيست.

مديرعامل شركت مترو تهران و حومه تاكيد كرد: در هيچ مجموعه اي و حتي با حجم فعاليت بمراتب كمتر از صنعت مترو تهران سراغ نداريم كه "پول" پيمانكاران "به روز" پرداخت شود و اين موضوع را خود پيمانكاران فعال در مترو تهران اقرار دارند.

درويشي با اشاره به كارنامه موفق اين شركت در كسب نمره بالاي ارزيابي عملكرد مالي خود از سوي مراجع قانوني، رهنمودهاي لازم را به مجموعه مديران و كاركنان اين شركت در حوزه مالي در جهت بهبود بيش از پيش فرايندها ارائه كرد.