تجلیل از برگزیدگان جشنواره «رسول آفتاب» در حوزه هنری

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره فرهنگی «رسول آفتاب» عصر امروز چهارشنبه (۹ دی ماه) در حوزه هنری برگزار شد.

در این مراسم رحیم مخدومی دبیر جشنواره در سخنانی با اشاره به برگزاری این دوره از جشنواره در پنج بخش، عنوان داشت: در این دوره هزار هنرمند و نویسنده از کشورهای مختلف آثار خود را برای داوری به دبیرخانه فرستادند و ما داوری‌مان را به صورت ویژه برای هنرمندان داخلی و خارجی انجام دادیم.

وی در ادامه افزود:دردهای ما حاصل دغدغه‌های انقلابی ماست و تا پای جان‌مان هم برای آن ایستاده‌ایم و سعی می‌کنیم موضوع جشنواره را هر سال بر مبنای دغدغه‌های رهبری، انتخاب و آن را تنها با عشق برگزار کنیم.

در ادامه این مراسم از دو عنوان کتاب شامل «حرف‌های درگوشی» که دربرگیرنده برترین داستان‌های کوتاه دوره پنجم جشنواره است و مجموعه ۱۰ جلدی «شاخص‌های امام» اثر محمد اسماعیل‌زاده رونمایی شد.

جشنواره «رسول آفتاب» در ادامه به تجلیل از برگزیدگان این دوره خود پرداخت.

در بخش چهره‌های سال از حسین عبادپور عکاس، مازیار بیژنی کاریکاتوریست، احمد شاکری نویسنده، غلامعلی نسائی خاطره‌گو و علیرضا قزوه شاعر تجلیل شد.

در بخش داستان مریم مقامی نفر سوم، محمدجواد سٌرامی نفر دوم و محمد خدادوست به عنوان نفر اول تجلیل شدند.

در بخش شعر محمدحسین ملکیان به عنوان نفر سوم، محمد زارعی به عنوان نفر دوم و قاسم بای به عنوان نفر اول تجلیل شد.

در بخش عکس نیز برگزیدگان به ترتیب شامل احمدرضا کریمی، عطا رنجبر و امید قیومی شدند.

در بخش کاریکاتور نیز حمید قالیجاری، عفت امجدی‌پور و محبوبه پاکدل به عنوان نفرات برگزیده معرفی شدند.

جشنواره «رسول آفتاب» همچنین از خانواده شهید مهدی مطلبی، شهید سید محمد رحیمی، شهید حسین همدانی و مرحوم غضنفر رکن‌آبادی تجلیل کرد.