آسیب هایی که فتنه ۸۸ به نظام وارد کرد برای مردم تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدجواد علی‌اکبری ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت ۹ دی در سالن شهید پاک‌نژاد یزد با اشاره به اینکه دشمنان از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون درصدد ضربه زدن به نظام بودند، گفت: دشمنان نمی توانستند ایران اسلامی که الگویی در زمینه مردم سالاری دینی است و معادلات جهانی را به هم ریخته تحمل کنند.

وی با اشاره به دسیسه های متعدد دشمنان، اظهار کرد: مردم همواره با حضور در صحنه نقشه های دشمنان را محکوم به شکست کرده اند.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد کشور یکی از این توطئه ها را فتنه سال ۸۸ دانست و گفت: حماسه ۹ دی نماد ولایتمداری مردم ایران است.

وی با تاکید بر اینکه حماسه ۹ دی باید ماندگار شود، افزود: جبهه نفاق قصد دارد این روز بزرگ کهنه و فراموش شود.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد کشور ادامه داد: در ظاهر فتنه ۸۸ به دلیل سوءتفاهم انتخاباتی رخ داد اما پشت پرده این ماجرا اتاق فکر، رسانه و ابزارهای بسیاری وجود داشت.

وی ادامه داد: در واقع انتخابات بهانه ای برای فتنه گران بود و فتنه از قبل برنامه ریزی و طراحی شده بود.

علی اکبری با اشاره به حضور گسترده مردم در انتخابات سال ۸۸، گفت: دشمن و عناصر ضد انقلاب با مشاهده این مشارکت عظیم درصدد تخریب برآیند و با شعار تقلب به میدان بیایند.

وی ادامه داد: برخی افراد مواضع خود نسبت به فتنه را در فواصل زمانی متفاوت اعلام کردند.

علی اکبری با اشاره به اینکه برخی بر مواضع و افکار غلط خود ماندند و حاضر به رویگرداندن از سران فتنه نشدند، افزود: فتنه گران به دنبال ایجاد یک درگیری و فروپاشی درونی بودند.

وی با اشاره به اینکه باید خساراتی که فتنه ۸۸ به کشور وارد کرد برای مردم بازگو شود، افزود: فتنه خسارت سیاسی، بین المللی، اخلاقی و اجتماعی فراوانی به نظام وارد کرد.

وی با اشاره به اینکه فتنه باعث اتحاد دشمنان نظام شد، گفت: برخی به دنبال تطهیر سران فتنه هستند.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد کشور خواستار اشد مجازات برای سران فتنه شد و افزود: خطا سران فتنه قابل اغماض نیست.