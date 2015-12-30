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۹ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۱۲

ادامه اعتراض ها به تبرئه افسر آمریکایی قاتل نوجوان سیاه پوست

ادامه اعتراض ها به تبرئه افسر آمریکایی قاتل نوجوان سیاه پوست

یک گروه فعال مدنی اعلام کرد به تظاهرات ها علیه تبرئه افسر آمریکایی قاتل نوجوان سیاه پوست ادامه خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، یک گروه فعال مدنی موسوم به «انجمن های نیروی مردمی» از آغاز دور جدیدی از راهپیمایی ها در نیویورک در اعتراض به تبرئه دو مأمور پليس از اتهام قتل «تامير رايس» ۱۲ ساله خبر داد.

این خبرگزاری اعلام کرد که حامیان مقتول سیاه پوست، عدم انتشار تصاویر مربوط به نحوه به قتل رسیدن وی از سوی اداره پليس را تلاش برای سرپوش گذاشتن می دانند. آن های می گویند در صورتیکه کمک رسانی عاجلی به وی انجام می شد، رايس زنده می ماند.

«تیموتی لانمن» افسر پلیس شیکاگو در نوامبر سال ۲۰۱۴ با شلیک به «تامیر رایس» پسر نوجوان سیاه پوست وی را به قتل رساند. این افسر پلیس در حالی به پسر نوجوان شلیک کرده بود که این پسر با سلاح پلاستیکی به سوی او نشانه رفته بود.

خانواده رايس رای هیئت داوران دادگاه شیکاگو را به سهل انگاری در رسیدگی دقیق به پرونده متهم کرده اند. آنها ضمن محکوم کردن رای دادگاه از مردم خواستند به تظاهرات خود ادامه دهند.

کد مطلب 3013310

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