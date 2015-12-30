اجلاس سراسری نماز اول بهمن ماه در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی سرگزی ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه اجلاس نماز که در سالن کنفرانس معاونت سیاسی امنیتی استانداری قزوین برگزار شد اظهار داشت: با تجربه ای که از اجلاس های گذشته داریم برپایی نمایشگاههای تخصصی در حوزه نماز همزمان با این اجلاس مورد توجه علاقمندان قرار می گیرد که در اجلاس بیست و چهارم هم این نمایشگاه را برگزار خواهیم کرد.

وی افزود: بیست و چهارمین اجلاس نماز اول بهمن ماه در قزوین برگزار می شود و نمایشگاه نماز هم از ۲۹ دی ماه آغاز به کار کرده و دوم بهمن ماه به کار خود خاتمه خواهد داد.

در ادامه محسن قاسمی سرپرست دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین گفت: برای تاثیرگذاری بیشتر اجلاس باید جامعه هدف مشخص شود تا برنامه ها بر اساس نیاز مخاطب تدوین شود.

وی بیان کرد: حدود ۳۸۰۰ متر فضای نمایشگاهی برای برپایی نمایشگاه نماز پیش بینی شده که با هماهنگی صورت گرفته امیدواریم بتوانیم نمایشگاه را در روز ۲۹ دی ماه افتتاح کرده و دوم بهمن به پایان برسانیم.

قاسمی یادآور شد: تاکنون ۱۶ وزارتخانه و دستگاه اجرایی برای شرکت در نمایشگاه اعلام آمادگی کرده اند که نمایندگان دستگاهها باید غرفه مورد نیاز برای ارائه دستاوردهای خود را مشخص کنند.

هادی نیک فطرت مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی قزوین هم اظهار داشت: دو سالن به مساخت دو هزار مترمربع برای غرفه آرایی پیش بینی شده که ۱۶۸ مترمربع هم برای نمازخانه و ۱۸۰ متر برای نصب صندلی و برپایی مراسم افتتاحیه در نظر گرفته شده است.

نیک فطرت اظهار داشت: ۱۴۰ غرفه ۱۲ متری برای نمایشگاه نماز پیش بینی شده که به دستگاههای اجرایی، کانونها، مدارس و رسانه ها و ناشران اختصاص خواهد یافت.

سید قریش موسوی رئیس ستاد اقامه نماز استان قزوین هم گفت: در این نمایشگاه مقرر شده ساخت نمازخانه ای به صورت الگویی اجرا شود تا بتوانیم نمونه ای از مساجد و نمازخانه های جذاب و تاثیرگذار را به مدارس ارائه کنیم.

وی گفت: برگزاری جشن تکلیف دانش آموزان، حضور دانش آموزان استثنایی، توجه به برنامه های محتوایی و کارهای فرهنگی در اجلاس و نمایشگاه نماز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

موسوی بیان کرد: با حضور شخصیت های کشوری و استانی در اجلاس امیدواریم بتوانیم از ایده های جدید برای کیفیت بخشی به محتوای برنامه های اجلاس استفاده کنیم..