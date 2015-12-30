وقوع ۵۰ فقره تصادف در زنجان /انسداد اکثر راه های روستایی

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بارش برف و کولاک از ساعت ۷ صبح در استان زنجان شروع شده که در پی بارش برف و کولاک شدید و لغزندگی جاده و همچنین وجود مه غلیظ تاکنون بیش از ۵۰ فقره تصادف جرحی و خسارتی در محورهای مواصلاتی استان زنجان رخ داده است.

وی اظهار کرد: بیشترین وقوع تصادفات در جاده ترانریت و همچنین آزادراه زنجان به قزوین بوده است.

رئیس پلیس راه استان زنجان با بیان اینکه علت بیشتر تصادف از صبح امروز تاکنون عدم توجه به جلو بوده است، گفت: متاسفانه مسافران بدون اینکه از وضعیت راه ها باخبر شوند در جاده ها تردد می کنند چرا که در هنگام بارش دید بسیار سخت می شود بنابراین رانندگان باید آستانه دید خود را بالا ببرند.

سرهنگ شیر محمدی تاکید کرد: در حال حاضر با توجه به بارش برف و وقوع کولاک شدید و مه تردد در محورها تنها با زنچیر چرخ امکان پذیر است.

مسدود شدن اکثر راه های روستایی

مسعود خوشکام مسئول مرکز مدیریت راه های استان زنجان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بارش برف که از صبح امروز در استان زنجان شروع شده است باعث لغزندگی سطح جاده ها شده است.

وی گفت: با توجه به بارش برف و کولاک در استان زنجان راه ارتباطی بسیاری از راههای روستایی زنجان مسدود شده است.

خوشکام تاکید کرد: در حال حاضر در محورهای زنجان به طارم، زنجان به دندیف زنجان به قزوین و گردنه ها مه غلیظ و کولاک حاکم بوده و تردد با کندی انجام می گیرد.

وی افزود: با توجه به گزارش هواشناسی بارش برف تا فردا صبح تدوام دارد.

مسئول مرکز مدیریت راه های استان زنجان به وضعیت راههای ارتباطی روستایی استان زنجان اشاره کردو گفت: راه ارتباطی روستایی حوزه استحفاظی سلطانیه، تلخاب و کاوند مسدود بوده و راهداران در حال بازگشایی هستند.

خوشکام همچنین از امدادرسانی به مسافران در راه مانده در محورهای مواصلاتی استان زنجان خبر داد و افزود: راهداران از صبح نسبت به نمک پاشی محورها اقدام کرده اند و با کمک نیروهای جمعیت هلال احمر نسبت به امدادرسانی مسافران درراه مانده اقدام کرده اند.