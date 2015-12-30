به گزارش خبرنگار مهر دیدار تیم فوتسال مقاومت البرز مقابل دبیری در چارچوب هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتسال عصر امروز چهارشنبه در سالن انقلاب اسلامی کرج برگزار شد و در نهایت با برتری ۵ بر ۴ نماینده البرز همراه بود.

در این بازی تیم دبیری که برای جانماندن از کورس مدعیان به کرج آمده بود بازی را برتر از میزبان آغاز کرد و ماحصل بازی برتر تبریزی ها زدن ۴ گل بود.

اما در حالی که بازی دقایق ابتدایی نیمه دوم خود را می گذراند این شاگردان رضا فلاح بودند که کم کم نبض بازی را در دست گرفتند و با روی آوردن به یک بازی انتحاری گل های خورده را جبران کردند.

تلاش مقاومتی ها با حمایت تماشاگران البرزی ادامه یافت و در نهایت در ثانیه های پایانی تیم میزبان بازی را به نفع خود پایان داد.

برای مقاومت در این بازی نادر حنیفی (۲ گل)، رحمان سارانی، حمید بخشی و وحید شفیعی گلزنی کردند و گلزنان تیم دبیری رشید قلی پور (۲ گل)، بابک اکبری و علیرضا عسگری بودند.

مقاومت با کسب این ۳ امتیاز ارزشمند ضمن ۲ پله صعود در جدول و رسیدن به رتبه هشتم خود را از خطر سقوط به شکل کامل رها کرد.

در سوی مقابل تیم دبیری تبریز با این شکست تا حد بسیاری از کورس مدعیان قهرمانی جا ماند و فرصت نزدیک تر شدن به صدر جدول را از دست داد.