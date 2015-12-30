  1. استانها
  2. البرز
۹ دی ۱۳۹۴، ۱۸:۳۰

هفته بیست و چهارم لیگ برتر:

خلق شگفتی مقاومت مقابل تیم «دبیری»/البرزی‌ها از شکست برد ساختند

خلق شگفتی مقاومت مقابل تیم «دبیری»/البرزی‌ها از شکست برد ساختند

کرج - تیم فوتسال مقاومت البرز با خلق یک شگفتی بازی باخته مقابل دبیری مدعی را با پیروزی به پایان برد.

به گزارش خبرنگار مهر دیدار تیم فوتسال مقاومت البرز مقابل دبیری در چارچوب هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتسال عصر امروز چهارشنبه در سالن انقلاب اسلامی کرج برگزار شد و در نهایت با برتری ۵ بر ۴ نماینده البرز همراه بود.

در این بازی تیم دبیری که برای جانماندن از کورس مدعیان به کرج آمده بود بازی را برتر از میزبان آغاز کرد و ماحصل بازی برتر تبریزی ها زدن ۴ گل بود.

اما در حالی که بازی دقایق ابتدایی نیمه دوم خود را می گذراند این شاگردان رضا فلاح بودند که کم کم نبض بازی را در دست گرفتند و با روی آوردن به یک بازی انتحاری گل های خورده را جبران کردند.

تلاش مقاومتی ها با حمایت تماشاگران البرزی ادامه یافت و در نهایت در ثانیه های پایانی تیم میزبان بازی را به نفع خود پایان داد.

برای مقاومت در این بازی نادر حنیفی (۲ گل)، رحمان سارانی، حمید بخشی و وحید شفیعی گلزنی کردند و گلزنان تیم دبیری رشید قلی پور (۲ گل)، بابک اکبری و علیرضا عسگری بودند.

مقاومت با کسب این ۳ امتیاز ارزشمند ضمن ۲ پله صعود در جدول و رسیدن به رتبه هشتم خود را از خطر سقوط به شکل کامل رها کرد.

در سوی مقابل تیم دبیری تبریز با این شکست تا حد بسیاری از کورس مدعیان قهرمانی جا ماند و فرصت نزدیک تر شدن به صدر جدول را از دست داد.

کد مطلب 3013363

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها