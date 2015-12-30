به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ناصرالدین نوری زاده روز چهارشنبه در مراسم افتتاح مجتمع فرهنگی - تبلیغی شهرستان روانسر با اشاره به نفوذ فرهنگی و همجمه نرم دشمن برای تسخیر اذهان و قلوب جوانان و خانواده‌ها اظهار داشت: کار فرهنگی کاری عمیق و بنیادی و فراتر از اقدامات نمایشی و سطحی است.

معاون پارلمانی سازمان تبلیغات اسلامی کشور از اجرای ۱۳۰ هزار گفتمان دینی طی ۹ سال گذشته در مدارس کشور خبر داد و افزود: در حال حاضر بالغ بر ۹۰ هزار هیئت مذهبی در کشور هم راستا با سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت دارند و با این نهاد در ارتباط هستند.

حجت الاسلام نوری زاده ترویج ارزش‌های اسلامی و آموزه‌های قرآنی و دینی را از شاخصه‌ کارهای فرهنگی ماندگار و برتر در کشور عنوان و بیان کرد: تمام نهادها و سازمان‌ها در این کشور در قبال کارهای فرهنگی مسئول‌اند و همکاری همه در این راستا را می‌طلبد.

معاون پارلمانی سازمان تبلیغات اسلامی کشور میزان اثرگذاری بر مخاطب را از شاخصه برنامه‌های فرهنگی موثر در کشور دانست و گفت: ترویج فعالیت‌های فرهنگی بامحوریت قرآن سیره و سنت پیامبر مکرم اسلام(ص) سبب کاهش جرم و جنایات و اختلاف در کشور می‌شود.

این مقام مسئول خواستار هم افزایی و تبادل آراء میان نهادهای اثرگذار در راستای گسترش فعالیت‌های تبلیغی - دینی در کشور شد و گفت: امروز استکبار با دسیسه و ترفندهای رنگارنگ به دنبال ایجاد دودستگی و انشقاق میان صفوف مسلمانان است تا همه ملت‌های مسلمان را از صراط حق منحرف سازد.

معاون پارلمانی سازمان تبلیغات اسلامی کشور اخلاص در کار و همت بیشتر برای ترویج فعالیت‌های اثرگذار فرهنگی در کشور را سبب جلوگیری از نفوذ فرهنگی دشمن دانست و گفت: مسئولان باید در این راستا اخلاص را مد نظرخود قرار دهند.