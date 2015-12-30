سی و پنجمین پایگاه اورژانس جاده ای گیلان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست اورژانس استان گیلان عصر چهارشنبه در حاشیه افتتاح پایگاه اورژانس جاده ای بخش گوراب زرمیخ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: علاوه بر فعالیت این ۳۵ پایگاه جاده ای، ۲۳ پایگاه اورژانس شهری نیز در گیلان فعال هستند.

حمید محمدی با بیان اینکه ۳۰ درصد کل مأموریت های اورژانس در هر منطقه در حوزه تصادفات است خاطرنشان کرد: اولویت کاری اورژانس استان در سال ۹۴ بهره برداری از چهار پایگاه اورژانس بوده که افتتاح اورژانس بخش گوراب زرمیخ صومعه سرا یکی از این اهداف است.

وی تأکید کرد: برای سه اورژانس دیگر نیاز به تأمین اعتبار و نیرو بوده که هر زمان این دو بخش تأمین شود سه پایگاه دیگر نیز به بهره برداری می رسد.

محمدی تصریح کرد: یک دستگاه آمبولانس این پایگاه نیز از آمبولانس های دپو شده مرکز صومعه سرا تأمین شده است.

سرپرست اورژانس استان گیلان با بیان اینکه در مجموع برای تجهیز و تعمیر این پایگاه ۲۲ میلیون تومان هزینه شده است، گفت: در این پایگاه سه تکنیسین فوریت های پزشکی و سه راننده در سه شفیت کاری به هموطنان خدمات رسانی خواهند کرد.