  1. بین الملل
  2. اروپا
۹ دی ۱۳۹۴، ۲۰:۵۶

صربستان درخواست ترکیه برای میانجیگری میان آنکارا و مسکو را رد کرد

صربستان درخواست ترکیه برای میانجیگری میان آنکارا و مسکو را رد کرد

رئیس جمهور صربستان امروز اعلام کرد که نخست وزیر ترکیه درخواست میانجیگری میان آنکارا و مسکو توسط وی را مطرح کرده، اما او علیرغم استقبال، آن را نپذیرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک،رئیس جمهوری صربستان اعلام کرد که درخواست آنکارا برای میانجیگری میان ترکیه و روسیه را رد کرده است.

«تومیسلا نیکولیک» (Tomislav Nikolic) رئیس جمهور صربستان امروز با اعلام این خبر که «احمد داود اوغلو» نخست وزیر ترکیه درخواست میانجیگری میان دو کشور ترکیه و روسیه را مطرح کرده است، در این باره به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: من خواسته ترکیه در این خصوص را به دوستانمان در روسیه منتقل می کنم. من میانجیگری در این راستا را نپذیرفتم، اما در عین حال به پیشنهاد ترکیه گوش فرا داده و از آن نیز با تمام وجود استقبال می کنم.

لازم به ذکر است به دنبال اقدام ترکیه در سرنگونی جنگنده سوخو-۲۴ روسیه در خاک سوریه در ۲۴ نوامبر سال جاری، روابط دو کشور رو به تیرگی نهاد و از آنجاییکه ترکیه حاضر به عذرخواهی رسمی از روسیه نیز نشد، مسکو تحریم هایی را علیه آنکارا وضع و اکنون نیز تاریخ اجرای آن ها را از ابتدای سال نو میلادی اعلام کرده است.

کد مطلب 3013406

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها