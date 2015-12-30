صربستان درخواست ترکیه برای میانجیگری میان آنکارا و مسکو را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک،رئیس جمهوری صربستان اعلام کرد که درخواست آنکارا برای میانجیگری میان ترکیه و روسیه را رد کرده است.

«تومیسلا نیکولیک» (Tomislav Nikolic) رئیس جمهور صربستان امروز با اعلام این خبر که «احمد داود اوغلو» نخست وزیر ترکیه درخواست میانجیگری میان دو کشور ترکیه و روسیه را مطرح کرده است، در این باره به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: من خواسته ترکیه در این خصوص را به دوستانمان در روسیه منتقل می کنم. من میانجیگری در این راستا را نپذیرفتم، اما در عین حال به پیشنهاد ترکیه گوش فرا داده و از آن نیز با تمام وجود استقبال می کنم.

لازم به ذکر است به دنبال اقدام ترکیه در سرنگونی جنگنده سوخو-۲۴ روسیه در خاک سوریه در ۲۴ نوامبر سال جاری، روابط دو کشور رو به تیرگی نهاد و از آنجاییکه ترکیه حاضر به عذرخواهی رسمی از روسیه نیز نشد، مسکو تحریم هایی را علیه آنکارا وضع و اکنون نیز تاریخ اجرای آن ها را از ابتدای سال نو میلادی اعلام کرده است.