روسیه ۴۶ بالگرد «تمساح» به مصر می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «الکساندر میخیف» مدیرعامل شرکت «بالگرد های روسیه» از تجهیز مصر به ۴۶ بالگرد از نوع k۵۲ alligator (تمساح) خبر داد.

میخیف گفت: سال گذشته توافقنامه های جدیدی میان شرکت های روسی و طرف های خارجی برای فروش بالگرد منعقد گردید که از جمله آنها می توان به امضای قرارداد بزرگ شرکت «روس اوبورون اکسپورت» با مصر برای صادرات بالگردهای تمساح به این کشور نام برد.

این بالگرد نمونه پیشرفته بالگرد k۵۰ (کوسه سیاه) است که از توانایی کشف اهداف متحرک و ثابت مختلف بر روی زمین و انهدام زره پوش ها و هواپیماهای دشمن برخوردار است.

شرکت «بالگردهای روسیه» یکی از بزرگترین شرکت ها در بخش بالگرد و تنها طراح و تولیدکننده بالگرد در روسیه است. این شرکت در سال ۲۰۰۷ تاسیس شده و دارای ۵ کارخانه و دیگر تاسیسات تولید، نگهداری و سرویس بالگردهاست.