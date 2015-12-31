آیین رونمایی از تازه ترین منشورات موسسه فرهنگی میرداماد برگزارشد

به گزارش خبرنگارمهر، آیت الله سیدمجتبی نورمفیدی، استاد حوزه علمیه قم عصر چهارشنبه در این آیین که در موسسه میرداماد گرگان برگزارشد، گفت: موسسه میرداماد در حدود یک و نیم دهه فعالیت خودش با تدبیر و هدایت مؤسس دوراندیش و بزرگوار مسیری را شروع کرده که برگرفته از سیره پیامبر (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت است.

وی افزود: اگر بخواهیم دو معجزه پیامبر (ص) را نام ببریم یکی قرآن و دیگری اخلاق است. هر چند قرآن را به عنوان معجزه پیامبر (ص) نام می برند ولی در بعضی آثار از اعجاز اخلاقی نام بردند.

وی در ادامه از انتشار دو کتاب توسط موسسه فرهنگی میرداماد خبرداد و گفت: یکی کتاب «از مرگ تاقیامت» که تألیف آیت الله سید کاظم نورمفیدی است و با بیان ساده و روان نکات ارزشمند مربوط به برزخ و قیامت را بیان می کند و دیگری کتاب دانشنامه گلستان که دایره المعارف مربوط به گلستان در زمینه‌های مختلف استان است.

احمد خواجه نژاد، مدیر موسسه فرهنگی میردادماد هم در ادامه گفت: موسسه فرهنگی میرداماد در راستای اهداف اش برنامه‌های متعدد و متنوعی در طول سال دارد.

وی تصریح کرد: یکی از کتاب‌هایی که امروز از آن رونمایی شد کتاب ظهر آدینه شامل خطبه‌های نمازهای جمعه سال ۶۰ و ۶۱ آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان گلستان است.

خواجه نژاد افزود: کتاب دومی که امروز از آن رونمایی شد کتاب صولت خاندان صولی، تألیف تقی حسینی گرگانی است.

گفتنی است، مسیح الله ذبیحی درچهارم فروردین ماه سال ۱۳۰۸ در روستای زیارت گرگان دیده به جهان گشود. وی مقدمات علوم را نزد پدرش خواند و سپس تصحیلات جدید را درگرگان آغاز کرد و به خدمت اداره اموزش و پرورش گرگان درآمد. ذبیحی تحقیقات تاریخی خود را از سنین نوجوانی اغاز کرد و سرانجام در سال ۱۳۷۷ در سن ۲۸سالگی، نخستین بازتاب تحقیقات خود را باکمک علمی مرحوم سید ابوالقاسم امیرلطیفی به نام سال نامه فرهنگ گرگان به چاپ رساند.

ازدیگر خدمات وی این بودکه برخی از اسناد و نسخه های خطی گرگان را در اختیار دکتر منوچهر ستوده و دکتر ایرج افشار قرار داد و آن دو، این اسناد و نسخه ها را منتشر کردند.

وی سرانجام در سال ۱۳۵۶درسن ۴۸ سالگی، هنگام عمل جراحی قلب در لندن، چشم از جهان فرو بست. کتاب های گرگان نامه، استرآبادنامه، گرگان زمین و همکاری در تالیف از آستارا تا استاریاد از جمله آثار او است.

قدیرگوکلانی هم در سال ۱۳۱۴ در گمیشان متولد شد. تحصیلات ابتدایی خود را در این شهر آغاز و تحصیلات دبیرستان را در بندرترکمن و گنبدکاوس به اتمام رساند. مرحوم قدیر گوکلانی رامی توان پدر آموزش و پرورش کلاله و از چهره های شاخص فرهنگ دشت گرگان نامید.

خانه او همیشه مامن اهل فرهنگ و ادب بود و تا آخرین لحظات زندگانی خود دغدغه آموزگاری داشت. کتابخانه غنی شخصی او در کلاله همیشه به روی اهل تحقیق وپژوهش ودانشجویان باز بود. او سرانجام در ۲۵ تیر ماه سال ۱۳۹۴دارفانی را وداع گفت.