امروزدشمن فرهنگ و اعتقادات مردم را مورد هجمه قرار داده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر به نقش مهم و تاثیر گذار دستگاه های فرهنگی در استان زنجان تاکید کرد.

وی با بیان اینکه دستگاه های فرهنگی باید با مدیریت درست و کارشناسی شده به تکلیف خود در قبال برنامه های فرهنگی عمل کنند، اظهار کرد: مدیران دستگاه های اجرایی با جدیت وارد این حوزه شوند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت:باید مسئولان ذیربط در حوزه فرهنگی به رسالت خود عمل کنند.

حجت الاسلام خاتمی بااشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص فرهنگ و لزوم توجه به آن در جامعه یاد آورشد: امروزدشمن با جنگ نرم وارد عرصه شده و باور و اعتقادات و فرهنگ مردم را مورد هجمه خود قرار داده است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: تلاش دشمن برای ضربه زدن به فرهنگ کشور ما برکسی پوشیده نیست بنابراین مسئولان دستگاه های فرهنگی بر تقویت حوزه فرهنگی در جامعه انسجام جدی را داشته باشند.

حجت الاسلام خاتمی افزود: دشمنان برای آنکه در توطئه‌ها و برنامه های شوم خود موفق باشند، در نخستین گام، حوزه فرهنگ را مورد هدف قرار می‌دهند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با بیان اینکه به خاطر تاثیر زیادی که فرهنگ بر جامعه دارد، تمرکز دشمنان بر روی آن بیشتر از همه بخش‌ها است افزود: نقطه نهایی و هدف دشمنان ایمان و باورهای مردم و فرهنگ است که اساس و هویت هر جامعه ای است بنابراین مردم باید بصیرت خود را تقویت کنند و در این راستا مردم بایدنسبت به هجمه های فرهنگی دشمن به خوبی آگاه باشند.