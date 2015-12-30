شهرداری ورامین و پاس قوامین برای صدرنشینی مبارزه می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نهم لیگ برتر تکواندوی باشگاه های کشور در حالی روز پنج شنبه پیگیری می شود که در مهم ترین و جذاب ترین دیدار این هفته، تیم های شهرداری ورامین و پاس قوامین به مصاف یکدیگر می روند.

تیم شهرداری ورامین و پاس قوامین تاکنون بهترین عملکرد را در این فصل از رقابت های لیگ برتر تکواندو باشگاه های کشور به نام خود ثبت کرده و به ترتیب در رده اول و دوم قرار دارند.

تیم شهرداری ورامین که مدافع عنوان قهرمانی است، تا پایان هفته ششم لیگ برتر و از پنج بازی برگزار کرده، به پنج پیروزی رسیده و با ۱۵ امتیاز در جایگاه نخست جدول قرار دارد.

تیم پاس قوامین نیز که نمایش خوبی را در این فصل از خود نشان داده با کسب چهار پیروزی و یک تساوی و ۱۳ امتیاز، در رده دوم جدول رده بندی قرار دارد.

پیروز دیدار شهرداری ورامین و پاس قوامین می تواند به عنوان قهرمانی نیم فصل لیگ برتر تکواندو برسد و همین امر حساسیت این دیدار را دو چندان می کند.

شاگردان پیام خانلرخانی در تلاش هستند تا با تکیه بر ملی پوشان مطرح خود، همچنان به روند پیروزی های اخیر ادامه داده و با اقتدار در صدر جدول باقی بماند.