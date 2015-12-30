کمبود ماسک باعث شد به پرستاران ماسک ندهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نظام پرستاری، رضا دالایی اظهارداشت: حرفه پرستاری در اکثر کشورهای دنیا جز مشاغل سخت و زیان آور است و در کشور ما نیز این قانون تصویب شده اما متاسفانه به صورت کامل اجرا نمی شود.

وی با اعلام اینکه پرستاران به علت شب‌کاری و استرس بالا در حین کار و خستگی زیاد در درازمدت دچار فرسودگی شغلی و بیماری هایی مثل دیابت، واریس و پیری زودرس می گردند، افزود: کادر پرستاری همواره در خطر بیماری های واگیردار و نیدل استیک و... هستند.

دالایی تاکید کرد: وظیفه کارفرمایان دولتی و خصوصی است که تدابیر لازم را برای حفظ سلامت پرستاران اتخاذ کنند.

عضو شورای عالی نظام پرستاری با اشاره به جان باختن پرستار رضایی به دنبال ابتلا به آنفلوانزا، اظهارداشت: متاسفانه به خاطر سیاست وزارت بهداشت در عدم ایجاد رعب و وحشت در جامعه، مراقبت ها و پیشگیری های لازم در مورد پرستاران صورت نگرفت و در این مدت وسایل حفاظت شخصی مثل ماسک های فیلتردار استاندارد به اندازه کافی در اختیار پرستاران قرار نگرفت.

دالایی با اعلام اینکه عمر مفید یک ماسک فیلتر دار ۸ ساعت است، گفت: این ماسک ها به صورت هفتگی در اختیار پرستاران قرار می گیرد و کمبود ماسک و مصاحبه وزیر بهداشت مبنی بر عدم نیاز به ماسک، بهانه ای شده برای مدیران بیمارستان ها که ماسک در اختیار پرستاران قرار ندهند.

وی در پایان، اظهارداشت: امیدوارم همه کارفرمایان دولتی و خصوص به خصوص وزارت بهداشت که بیشترین سهم را در تامین سلامت جامعه بر عهده دارد، با اتحاذ تدابیر و در اختیار قرار دادن وسایل حفاظت شخصی، از بروز حوادثی مانند آنچه برای همکار عزیزمان پرستار رضایی در نیشابور اتفاق افتاد، جلوگیری نماید.