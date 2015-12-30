۱۰ دی ۱۳۹۴، ۰:۳۹

عضو شورای عالی نظام پرستاری:

کمبود ماسک باعث شد به پرستاران ماسک ندهند

عضو شورای عالی نظام پرستاری، کمبود ماسک و مصاحبه وزیر بهداشت مبنی بر عدم نیاز به ماسک، برای مدیران بیمارستان ها بهانه ای شد که ماسک در اختیار پرستاران قرار ندهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نظام پرستاری، رضا دالایی اظهارداشت: حرفه پرستاری در اکثر کشورهای دنیا جز مشاغل سخت و زیان آور است و در کشور ما نیز این قانون تصویب شده اما متاسفانه به صورت کامل اجرا نمی شود.

وی با اعلام اینکه پرستاران به علت شب‌کاری و استرس بالا در حین کار و خستگی زیاد در درازمدت دچار فرسودگی شغلی و بیماری هایی مثل دیابت، واریس و پیری زودرس می گردند، افزود: کادر پرستاری همواره در خطر بیماری های واگیردار و نیدل استیک و... هستند.

دالایی تاکید کرد: وظیفه کارفرمایان دولتی و خصوصی است که تدابیر لازم را برای حفظ سلامت پرستاران اتخاذ کنند.

عضو شورای عالی نظام پرستاری با اشاره به جان باختن پرستار رضایی به دنبال ابتلا به آنفلوانزا، اظهارداشت: متاسفانه به خاطر سیاست وزارت بهداشت در عدم ایجاد رعب و وحشت در جامعه، مراقبت ها و پیشگیری های لازم در مورد پرستاران صورت نگرفت و در این مدت وسایل حفاظت شخصی مثل ماسک های فیلتردار استاندارد به اندازه کافی در اختیار پرستاران قرار نگرفت.

دالایی با اعلام اینکه عمر مفید یک ماسک فیلتر دار ۸ ساعت است، گفت: این ماسک ها به صورت هفتگی در اختیار پرستاران قرار می گیرد و کمبود ماسک و مصاحبه وزیر بهداشت مبنی بر عدم نیاز به ماسک، بهانه ای شده برای مدیران بیمارستان ها که ماسک در اختیار پرستاران قرار ندهند.

وی در پایان، اظهارداشت: امیدوارم همه کارفرمایان دولتی و خصوص به خصوص وزارت بهداشت که بیشترین سهم را در تامین سلامت جامعه بر عهده دارد، با اتحاذ تدابیر و در اختیار قرار دادن وسایل حفاظت شخصی، از بروز حوادثی مانند آنچه برای همکار عزیزمان پرستار رضایی در نیشابور اتفاق افتاد، جلوگیری نماید.

حبیب احسنی پور

