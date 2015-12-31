زهرا احمدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم هندبال هدف پویان جوان قم که امسال در لیگ بر‌تر هندبال بانوان کشور حاضر است چهارمین و آخرین دیدار خود از دور دوم این رقابت‌ها را امروز برگزار می‌کند تا عنوان پنجمی خود در این فصل را مسجل کند.

وی افزود: تیم شهید چمران لارستان نماینده استان فارس حریف تیم هدف پویان جوان قم است که از ساعت ۱۶ امروز در لارستان برابر نماینده قم قرار می‌گیرد در حالی که نماینده قم با یک تساوی نیز عنوان پنجمی لیگ را به دست خواهد آورد.

سرمربی تیم هندبال هدف پویان جوان قم گفت: با توجه به شیوه برنامه ریزی مسابقات فصل جاری لیگ بر‌تر، پیش از این ۳ بار با تیم چمران فارس مسابقه داده‌ایم و در هر ۳ بازی قبلی پیروز میدان شده‌ایم.

احمدی‌نیا بیان داشت: هدف پویان قم در مرحله نخست این مسابقات در رده سوم جدول قرار گرفت و به دور دوم رفت تا در این مرحله در مصاف با ۲ تیم دیگر به دنبال کسب عنوان پنجم لیگ بر‌تر باشد.

وی عنوان کرد: قرار است فصل آینده لیگ بر‌تر هندبال با حضور ۹ یا ۱۰ تیم برگزار شود و گفته می‌شود فدراسیون هندبال قصد دارد فصل آینده لیگ بر‌تر هندبال بانوان را به روش قبلی و بدون برگزاری مسابقات به صورت مرحله به مرحله اجرا کند.

سرمربی تیم هندبال هدف پویان جوان قم تصریح کرد: هدف پویان در مرحله نخست با تیم‌های ذوب آهن اصفهان، شهرداری سنندج و چمران لارستان در یک گروه قرار داشت و در رده سوم قرار گرفت.

احمدی‌نیا افزود: تلاش مجموعه هدف پویان این است که دغدغه‌های مالی این تیم برای فصل آینده رفع شود و مسئولان استانی برای حل مشکلات این تیم که برند ورزش بانوان قم در عرصه ملی است هدف پویان را یاری رسانند.