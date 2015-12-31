رسول قلیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابتهای لیگ دسته اول فوتسال باشگاههای کشور امروز وارد هفته چهارم خود میشود و نماینده قم به دنبال یک پیروزی دیگر است.
وی افزود: تیم فوتسال آتلیه طهران که نماینده قم در لیگ دسته اول کشور است و از بازیکنان بومی فوتسال قم استفاده میکند عصر امروز پنجشنبه در سالن شهدای بهزیستی قم به دیدار تیم شهروند کاشان میرود.
مدیرعامل باشگاه آتلیه طهران قم گفت: آتلیه طهران در مسابقه قبلی خود از هفته سوم در تهران میهمان تیم پاس قوامین بود و با نتیجه ۴ بر ۲ برابر این تیم تهرانی بازنده شد تا نخستین شکست این فصل را متحمل شود.
قلیزاده بیان داشت: نماینده قم در هفته دوم میزبان تیم استقلال نوین ماهشهر بود و موفق شد این تیم را با نتیجه یک بر صفر شکست دهد.
وی عنوان کرد: نخستین دیدار تیم آتلیه طهران قم در لیگ دسته اول کشور در سالن شهید حیدریان قم برابر تیم مبل کریمی البرز برگزار شد که در آن مسابقه نماینده قم ۲ بر یک حریف کرجی خود را مغلوب کرد.
مدیرعامل باشگاه آتلیه طهران قم تصریح کرد: آتلیه طهران با ۲ پیروزی و یک شکست در میانه جدول گروه یک لیگ دسته اول فوتسال ایران قرار گرفته است و امیدواریم با پیروزی در بازی امروز با رساندن جمع امتیازات به عدد ۹ به جمع تیمهای بالای جدولی برسیم.
قلیزاده افزود: تیمهای آتلیه طهران قم، سن ایچ ساوه، لبنیات ارژن شیراز، استقلال نوین ماهشهر، شهروند نکا، شهروند کاشان، پاس قوامین تهران و مبل کریمی البرز تیمهای حاضر در گروه یک لیگ دسته اول فوتسال کشور را تشکیل میدهند.
