فن گفت و گو در میان دانش آموزان ملارد تقویت می شود

محمد قادری تفرشی رئیس آموزش و پرورش ملارد در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش سازنده فرهنگ گفت و گو در تعاملات اجتماعی و درون خانوادگی، اظهار داشت:یکی از وظایف اصلی آموزش و پرورش، فرهنگ پذیری، فرهنگ سازی و تربیت و پرورش انسان های قانونمند و اجتماعی در جامعه است.

وی افزود: در همین ارتباط، مجموعه مدیریت آموزشی شهرستان ملارد طرح ها و برنامه های متعددی را برای تحقق این امر، تعریف و طراحی کرده که به تدریج عملیاتی خواهد شد.

قادری تفرشی گفت:یکی از اولویت های آموزشی و فرهنگی که با جدیت از سوی مدیران در این منطقه پیگیری می شود، معطوف به آموزش گفت و گو در میان محصلان و دانش آموزان ساکن در شهرستان ملارد است.

رئیس آموزش و پرورش ملارد عنوان کرد: از نظر ما بسیاری از مسائل و اختلافات با گفت و گو و تعامل مثبت، صحیح و سازنده قابل رفع خواهد بود و این قاعده در میان دانش آموزان و نوجوانان نیز حاکم است.

وی افزود:به طور یقین با آموزش پذیری هر چه بیشتر و آشنایی و اشراف دانش آموزان به فن و مهارت گفتگو، از بروز بسیاری از تنش ها، تعارضات و اختلافات جلوگیری خواهد شد.

قادری تفرشی یادآور شد: از نظر ما، آموزش و اجتماعی شدن دانش آموزان از همین مقطع کلید می خورد و در صورت اعمال برنامه ریزی های اصولی و مدون، می توان نسلی پویا و با نشاط را تحویل جامعه داد و یقینا به آینده سازانی تاثیر گذار در کشور تبدیل خواهند شد.