به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم های سینمایی، تلویزیونی و انیمیشن «قلاده های طلا»، «سایبان»، «گردان آب نبات چوبی»، «تنها در خانه ۵»، «قصه من و دوچرخه بابام»، «گذر از اندوه»، «بن بست یلدا»، «فرار از جهنم»، «یک آسمان ‌آبی‌ سقف اتاق ‌منه»، «هشدار»، «حس ششم»، «داستان اسباب بازی ها ۲ و ۳»، «پزشک زبردست»، «جاده تباهی»، «یک تیر و دو نشان»، «تارزان ۲»، «برناد و بیانکا در نجات پتی»، «فریب بزرگ»، «دایره سرخ»، «سه پیکو»، «مسابقه بزرگ»، «پناهگاه»، «مسابقه بزرگ»، «سوپر استار»، «آخرین مترو»، «مرد خانواده» و «توهم» پنجشنبه و جمعه ۱۰ و ۱۱ دی ماه از شبکه‌های سیما روی آنتن می رود.

شبکه یک سیما

«قلاده های طلا»

فیلم سینمایی «قلاده های طلا» به کارگردانی ابوالقاسم طالبی، پنجشنبه ۱۰ دی ماه ساعت ۲۲:۱۵ از شبکه یک سیما پخش می شود.

این فیلم با حضور امین حیایی، محمدرضا شریفی‌نیا، حمیدرضا پگاه و علی‌رام نورایی به موضوع حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ می‌پردازد.

«سایبان»

فیلم تلویزیونی «سایبان» به کارگردانی مسعود تکاور، جمعه ۱۱ دی ‌ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

موضوع این فیلم با بازی حسن جوهرچی، کاوه سماک باشی، مجید مشیری، محسن افشانی و مریم کاویانی درباره جاسوسی و گروگانگیری است.

شبکه دو سیما

«گردان آب نبات چوبی»

فیلم تلویزیونی «گردان آب نبات چوبی» به‌ کارگردانی امیر فیضی، پنجشنبه ۱۰ دی ساعت ‌‌۸ صبح در ‌قالب‌ برنامه «سینما صبحانه» از شبکه دو سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی فخرالدّین صدیق شریف، نادر سلیمانی، فروغ قجابگلی و امیر غفارمنش آمده است: پروفسور پگاه باستان شناسی است که در طی یک عملیات حفاری، لوح قدیمی ارزشمندی را می یابد که نشان دهنده وجود تمدنی بسیار قدیمی در ایران است. در این میان عده ای سودجو به سرکردگی زن جوانی به نام همدم، قصد ربودن این لوح را دارند. به همین منظور، زمانی که پروفسور در سفر به سر می برد، مردی ملقّب به شبنم را به خانه او می فرستند تا به بهانه محافظت از خانواده پروفسور، لوح مذکور را برباید. شبنم به خانه پروفسور رفته و به تدریج خانواده او یعنی همسر و چهار فرزندش را در خانه حبس می کند و...

«تنها در خانه ۵»

فیلم سینمایی «تنها در خانه ۵» به کارگردانی‌ پیتر هویت، پنجشنبه ۱۰ دی ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه دو سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان با بازی کریستیَن مارتین، اِدی استیپلس و جودل فِرلاند آمده است: فین و الکس خواهر و برادری هستند که به همراه پدر و مادر به خاطر کار مادرشان از نیورک به شهر دیگری می روند و در خانه ای جدید ساکن می شوند. اما چیزی نمی گذرد که خانه قدیمی با شایعه اطرافیان به محیطی ترسناک تبدیل می شود. پدر و مادر و الکس به این شایعات توجهی نمی کنند و فقط فین است که در خانه تله های بسیار گذاشته به دنبال رد پا می گردد. از طرفی سه دزد تبهکار خانه جدید این خانواده را نشان کرده و می خواهند نقاشی معروفی که در زیر زمین این خانه پنهان شده است بربایند. فین به زیر زمین می رود و اتاق مخفی را پیدا می کند و...

«قصه من و دوچرخه بابام»

فیلم تلویزیونی «قصه من و دوچرخه بابام» به کارگردانی فیاض موسوی، جمعه ۱۱دی ماه ساعت ۸:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه این فیلم با بازی امیررضا محمدی، محمدعلی میلانلو، سجاد هنرمند و حسین عامل قناد آمده است: حامد نوجوانِ ۱۴ ساله به اتفاق مادر و خواهر کوچکترش در یکی از محلات قدیمی کاشان زندگی می کنند. مادرش در غیابِ پدر با چرخ خیاطی مستعملی و با خیاطی برای آشناها و همسایه ها خرج زندگی را تأمین می‌کند. تنها یادگار پدر او به زعم حامد که سال‌هاست از دنیا رفته، دوچرخه ای مستعمل و قدیمی و البته مایه تمسخر همکلاسی های حامد است. در ضمن از پدر که طراح نقشه فرش بوده و یک نقشۀ فرش نیمه تمام هم مانده که در لابلای یادگاری های پدر نگهداری می شود. یکی از رؤیاهای او داشتن دوچرخه ای جدید و گران قیمت است تا با آن بتواند...

«گذر از اندوه»

فیلم سینمایی «گذر از اندوه» به کارگردانی براندون کمپ، جمعه ۱۱دی ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی آرون اکهارت و جنیفر آنیستون آمده است: برک راین به تازگی کتابی نوشته است که در آن از چگونگی روبرو شدن با مرگ عزیزان و همچنین راهکارهای غلبه بر اندوه ها در زندگی سخن گفته است. از آنجا که او به تازگی همسر خود را در یک سانحه تصادف از دست داده است؛ کتاب خود را آن قدر عمیق و تجربی می نویسد که خیلی زود برنده کتاب اول سال می شود. از این رو دوست او لین سمینارها و برنامه هایی ترتیب می دهد تا مخاطبین این کتاب را جمع کند و کمک برک را به سوی آنها جلب کند. برک سمینار های موفقی دارد که...

شبکه سه سیما

«بن بست یلدا»

فیلم تلویزیونی «بن بست یلدا» به کارگردانی عباس رنجبر، پنجشنبه ۱۰ دی ماه ساعت ۰۹:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می شود.

در خلاصه این فیلم با بازی آشا محرابی، ثریا قاسمی و جواد عزتی آمده است: خانم مسنی همسرش در جوانی فوت کرده و دارایی های بسیاری از خود به جا گذاشته است. فرزندان او که همگی متأهلند در همان خانه زندگی می‌کنند. آنها بر آن هستند که ماترک پدر را که شامل خانه، زمین و گاوداری است تقسیم کرده و هر کدام سهم خود را بردارند اما مادر مخالف این کار است، به همین علت خود را به دیوانگی زده و مدعی می شود تا وقتی پدرشان از سفر نیامده اجازه نمی دهد چنین کاری کنند و...

«فرار از جهنم»

فیلم تلویزیونی «فرار از جهنم» به کارگردانی شفیع آقا محمدیان، جمعه ۱۱دی ماه ساعت ۱۲ بامداد از شبکه سه سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی بیژن امكانیان، عبدالرضا آشتیانی، هوشنگ منصور خاكی و عزت الله رمضانی‌فر آمده است: سیامك كه در آرزوی رفتن به خارج است تنها موفق به پیدا كردن كاری در یك سفارتخانه در تهران می شود كه وقتی ازدواج می كند به دلیل مخالفت همسرش با شغل او به رانندگی در آژانس می پردازد. روزی سیامك با یك تلفن از طرف آقای هانتن به فرودگاه می رود و یك مسافر خارجی به نام آقای مك لور را نزد آقای هانتن می برد و...

«یک آسمان ‌آبی ‌سقف اتاق‌ منه»

فیلم تلویزیونی «یک آسمان ‌آبی ‌سقف اتاق‌ منه» به کارگردانی مجتبی چراغعلی، جمعه ۱۱دی ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می شود.

داستان این فیلم درباره مسعود و سیما زن و شوهری است که از شهرستان به تهران آمده و هر شب خانه یکی از اقوام هستند. در یکی از روزها وقتی آن دو از خانه یکی از فامیل‌ها طرد می شوند، به دلیل اینکه جا و مکانی ندارند برای خوردن شام به یک سالن عروسی می روند و خود را به عنوان اقوام مادری داماد جا می زنند و...

مجید صالحی، بهنوش بختیاری و مهران غفوریان در فیلم تلویزیونی «یک آسمان ‌آبی‌ سقف اتاق ‌منه» محصول۱۳۸۷ نقش آفرینی می کنند.

«هشدار»

فیلم تلویزیونی «هشدار» به کارگردانی ونوگوپا آلان، جمعه ۱۱دی ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی بازیگرانی چون ماموتی، آپارنا گوپینات و سای جو کوروپ آمده است: آنجلی خبرنگار و نویسنده شناخته شده ای است که انتخاب شده تا نویسنده کتاب رئیس زندان هند شود. در این میان او با زندانی به نام راگوان آشنا می‌شود. راگوان که محکوم به قتل دو زن شده است، بیست سال است در زندان زندگی می‌کند. راگوان باور دارد که مجرم نیست. راگوان در اوقات تنهایی خود مطالبی می نویسد. آنجلی به مطالب راگوان علاقه مند می شود. او از دست نوشته های راگوان مقاله ای به چاپ می رساند که مورد استقبال همگان قرار می گیرد و...

شبکه چهار سیما

«حس ششم»

فیلم سینمایی «حس ششم» به کارگردانی ام نایت شیامالان، پنجشنبه ۱۰ دی ماه ساعت ۱۵:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می رود.

داستان این فیلم با نقش آفرینی بروس ویلیس، الیویا ویلیامز، تونی كولت و هیلی جوئل ازمنت در مورد فیلادلفیا مالكوم كرو ویلیس دكتر روانشناسی است که در شبی كه آخرین تقدیرنامه‌اش را دریافت كرده است در خانه‌اش مورد تهدید یكی از بیمارانش قرار می‌گیرد كه از شیوه مداوایش شكایت دارد. چند ماه بعد كرو مداوای پسر بچه ای به نام كول سیر آزمنترا به عهده می‌گیرد كه با مادرش زندگی می‌كند. کول به هیچ عنوان راضی به همکاری با روانشناس یعنی كرو نیست. او در همین حین متوجه می شود از وقتی که روی بیماری کول کار می کند، رفتار همسرش و اتفاقات زندگی اش به طرز عجیبی تغییر کرده است. اما...

شبکه پنج سیما

«داستان اسباب بازی‌ها ۲»

انیمیشن «داستان اسباب بازی‌ها ۲» به کارگردانی اش برنون، پنجشنبه ۱۰ دی ماه ساعت ۹:۰۰ از شبکه پنج سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان با بازی تام هنکس، تیم آلن و جون کاساک آمده است: وودی توسط دزد اسباب بازی‌ها ربوده شده و باز به کمک دوستانش برای نجات او می روند.

«داستان اسباب بازی‌ها ۳»

انیمیشن «داستان اسباب بازی‌ها ۳» به کارگردانی لی آنک ریچ، جمعه ۱۱دی ماه ساعت ۹:۰۰ از شبکه پنج سیما پخش می‌شود.

در این انیمیشن خواهیم دید: اسباب بازی‌ها اشتباها به جای گوشه ای از اتاق به اتاق زیرشیروانی منتقل شده و وودی می خواهد که آنها را برگرداند.

«پزشک زبردست»

فیلم سینمایی «پزشک زبردست» به کارگردانی توماس كارتر، جمعه ۱۱دی ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه پنج سیما پخش می شود.

در خلاصه فیلم با نقش آفرینی كوباگودینگ جونیور و كیمبرلی الایس آمده است: دكتر بنجامین كارسون، پزشك جراح مغز و اعصاب برای انجام عمل جراحی یك دو قلوی به هم چسبیده از سر به بیمارستانی در آلمان می رود. خطرات عمل جراحی بسیار بالاست و بنجامین دچار شك و تردید می شود که...

شبکه شما

«جاده تباهی»

فیلم تلویزیونی «جاده تباهی» به کارگردانی یاسر طالبی، پنجشنبه ۱۰ دی ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه شما پخش می شود.

داستان فیلم با بازی سید ابراهیم عمادی، رضا انواری، داریوش شافی، مهدی خلیلی، فریدون امیر عبداللهیان و رضا بازی برون از این قرار است که: ابراهیم و قاسم به طور اتفاقی با ساکی حاوی پانصد هزار دلار پول مواجه می‌شوند. آنها در مسیری قرار می‌گیرند که راه بازگشتی ندارد. غافل از اینکه صاحب پول‌ها که سر کرده باند قاچاق و ارز است به دنبال آنهاست. نیروی انتظامی با تحقیقات خود به قاسم و ابراهیم مشکوک می‌شود و آنها را تحت نظر می‌گیرد که...

«یک تیر و دو نشان»

فیلم تلویزیونی «یک تیر و دو نشان» به کارگردانی اسماعیل مهین دوست، جمعه ۱۱دی ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه شما پخش می‌شود.

داستان فیلم از این قرار است که: داود کارمند شرکت نفت است و در شهر آبادان مشغول به کار است، او به دلیل شرایط حساس و مشغله فراوان شغلی در زندگی زناشویی اش دچار مشکل شده است او برای سر و سامان دادن به اوضاع مرخصی می گیرد تا بتواند خانواده اش را به سفر خارج از کشور ببرد. در همان ابتدای سفر در پالایشگاه اتفاقاتی رخ می دهد و او مجبور می شود در محل کارش حضور داشته باشد. داود نمی تواند این موضوع را با همسرش در میان بگذارد، او سعی دارد با روش‌های مختلف خانواده اش را از سفر منصرف کرده و به آبادان باز گرداند که...

اسماعیل محرابی، رویا افشار و معصومه بافنده در فیلم تلویزیونی «یک تیر و دو نشان» بازی کرده اند.

شبکه کودک

«تارزان ۲»

انیمیشن سینمایی «تارزان ۲» به کارگردانی برایان اسمیت، پنجشنبه ۱۰ دی ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

ماجرای این داستان در دوران کودکی تارزان می‌گذرد. او تلاش می‌کند میمون خوبی برای پدر و مادرش باشد و می‌خواهد بر احساس ترسش غلبه کند. پدرش و میمون‌های دیگر او را به خاطر ضعف‌هایش مسخره می‌کنند. آنها از موجودی افسانه‌ای به نام زوگور می‌ترسند...

«برناد و بیانکا در نجات پتی»

انیمیشن سینمایی «برناد و بیانکا در نجات پتی» به کارگردانی جان لانسبری، ارت استیونس و ولفگانگ ریترمن، جمعه ۱۱دی ماه ساعت ۲۱ از شبکه کودک پخش می شود.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: بیانکا عضو انجمن نجات موش‌ها، داوطلب می‌شود تا دخترک یتیمی به نام پنیرا که پیام درخواست کمکش در یک بطری در سواحل منهتن پیدا شده نجات دهد. برنارد یکی از اعضای خجالتی انجمن نیز با او همراه می‌شود...

شبکه نمایش

فیلم های سینمایی و تلویزیونی «فریب بزرگ»، «دایره سرخ»، «سه پیکو»، «مسابقه بزرگ» و «پناهگاه» پنجشنبه ۱۰ دی ماه ساعت ۱۲، ۱۵، ۱۷، ۲۱ و ۲۳ از شبکه نمایش روی آنتن می رود.

فیلم های سینمایی و تلویزیونی «مسابقه بزرگ»، «سوپر استار»، «آخرین مترو»، «مرد خانواده» و «توهم» جمعه ۱۱دی ماه ساعت ۱۲، ۱۵، ۱۷، ۲۱ و ۲۳ از شبکه نمایش پخش می شود.