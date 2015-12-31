به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفری شامگاه چهارشنبه در حاشیه افتتاح پروژه های دانشگاه لرستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اعتبارات تامین فضای دانشگاه لرستان در سال جاری حدود شش میلیارد تومان بوده که تا کنون ۱۰ درصد آن تخصیص داده شده است.

وی افزود: امیدواریم با قول هایی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی داده است بتوانیم تا پایان سال بخش قابل توجهی از ۹۰ درصد تخصیص باقیمانده را تامین کنیم.

معاون پشتیبانی و توسعه دانشگاه لرستان بیان داشت: بودجه محوطه سازی و تجهیزات دانشگاه لرستان در سال جاری چهار میلیارد تومان بوده که ۱۰۰ درصد محقق شده و همه این مبلغ به دانشگاه پرداخت شده است.

جعفری به افتتاح کتابخانه مرکزی دانشگاه لرستان اشاره کرد و گفت: این کتابخانه متشکل از چهار سالن بزرگ، مراکز رشد، سالن نشریات و بخش سمعی و بصری است که بخشی از معاونت پژوهشی دانشگاه نیز در آن تعبیه شده است.

وی با اشاره به اینکه هر کدام از دانشکده های دانشگاه لرستان کتابخانه مربوط به خود را دارد اضافه کرد: با افتتاح کتابخانه مرکزی این دانشگاه همه کتابخانه های دانشگاه لرستان در این کتابخانه تجمیع خواهند شد.

معاون پشتیبانی و توسعه دانشگاه لرستان سرانه فضای دانشگاه لرستان را کمتر از استاندارد کشوری خواند و گفت: به دلیل جابجایی دانشکده علوم پایه دانشگاه لرستان از مکان قبلی خود که در مجاورت قلعه فلک الافلاک قرار داشت سرانه فضای این دانشگاه کاهش یافت.

جعفری عنوان کرد: سرانه فضای دانشگاهی کشور برای دانشجویان علوم انسانی ۱۰ متر، برای دانشجویان علوم پایه ۱۲ متر، برای دانشجویان کشاورزی و دامپزشکی ۱۷ متر و برای دانشجویان فنی و مهندسی ۱۴ متر است در حالیکه این فضای دانشگاهی در دانشگاه لرستان در حال حاضر ۶.۹ متر است و بسیار پایین تر از میانگین کشوری است.

وی به واگذاری بخشی از اراضی دانشگاه لرستان به مسکن مهر اشاره کرد و گفت: ۱۵.۵ هکتار از اراضی که به مسکن مهر واگذار شده است ساخته نشده که دانشگاه لرستان درخواست بازگشت این اراضی به دانشگاه را داشته است.

معاون پشتیبانی و توسعه دانشگاه لرستان ادامه داد: هنوز سند این اراضی به دانشگاه لرستان انتقال داده نشده است که استاندار لرستان، معاون عمرانی استانداری و مدیرکل راه و شهرسازی استان همگی قول بازگشت این اراضی به دانشگاه لرستان را داده اند.